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高虹安自曝最愛奶茶不是可樂　妙回「會請助理一起喝」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨高虹安選上新竹市長，選前網紅四叉貓劉宇針對助理費爭議，在臉書一連發出20篇高與助理們的「辦公室小故事」，其中受到最多關注的是「可樂事件」。對此，高虹安27日深夜在臉書PO文表示，自己最愛喝的飲料其實是奶茶，「奶茶也會請助理一起喝」。

高虹安自曝愛喝奶茶，不是可樂。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安說，自己最愛喝的飲料其實是奶茶。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，下同。）

四叉貓在臉書發出20篇「高虹安辦公室小故事」系列文章，透露3位高虹安前助理分享的八卦小故事，除了涉嫌詐領助理費、性平事件之外，網友們最關注的是可樂事件。

四叉貓貼出前助理提供的LINE對話截圖，群組內有人發出4罐可樂被貼上封條的照片，並發公告提醒，「為避免同仁喝可樂喝到高委員想喝時沒得喝，這4罐列為戰備庫存，請同仁勿喝」，如果要飲用，還要先去合作社買一箱新的回來。

高虹安自曝愛喝奶茶，不是可樂。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▼▲高虹安掃街謝票，支持者送上奶茶。

高虹安自曝愛喝奶茶，不是可樂。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

對此，高虹安27日展開掃街謝票行程，她在臉書PO文中表明，26日在開票致詞時，提到自己最愛喝的飲料不是可樂，而是奶茶，結果27日謝票就收到很多支持者送的奶茶，「真的太多了，全部喝完可能會胖好幾公斤」。

高虹安表示，感謝市民送上的祝福，未來一定會努力落實競選過程中的承諾，照顧所有新竹市民。文章最後她還不忘自嘲補上一句，「奶茶也會請助理一起喝」。

高虹安自曝愛喝奶茶，不是可樂。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安自嘲會請助理一起喝奶茶。

文章公開之後，網友分成兩派熱議，一派人支持高虹安，認為她有氣度，被開這種玩笑還能回應一句「奶茶也會請助理一起喝」；另一派人則反酸她，奶茶也要記得貼封條。不過，大多數網友的關注重點還是落在新竹棒球場，並留言希望高虹安能說到做到，開箱新竹大秘寶、揭發弊案。

▼網友們期待高虹安上任後，能真的開箱新竹棒球場弊案。

高虹安自曝愛喝奶茶，不是可樂。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

高虹安自曝愛喝奶茶，不是可樂。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

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