蘭州人怒了！　21歲PCR檢測員當場被抓包「快篩陽性」

▲事發現場。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸甘肅蘭州26日晚間發生民眾抗議，疑似因核酸（PCR）檢測人員被居民要求當場做快篩，結果驗出陽性，引發「播毒」嫌疑。官方今（27）日下午發布通報稱，複查確定白姓檢測員為確診病患，並成立了聯合調查組，就事件原因與責任展開聯合調查，調查結果將及時向社會公布。

據網傳內容，蘭州處於封控狀態，卻壓制不住疫情蔓延，碧桂園的居民納悶，究竟是哪一戶人家是陽性病患，結果發現大家都好好的。由於大家被關在家，每天能接觸到的就是核酸檢測人員，於是將矛頭轉向他們。

居民一查發現，4個核酸檢測人員當中，有「黃碼」的，也有4天、7天沒有接受檢測的，於是打電話報警。最後在警察的監督下，居民要求檢測員現場做快篩，一人當場驗出「兩條線」。事件引爆居民怒火，認為核酸檢測員是「惡意散播病毒」，因而在街上抗議表達不滿。

事件在網路引發熱議，官方今日下午發布通報稱，經查閱，採樣隊白姓工作人員最後一次核酸陰性記錄為11月24日，快篩檢測結果「異常」，其他人員結果正常。

27日複查確定白姓檢測員為確診病患，其他人員為陰性。該名女檢測員今年21歲，21日、22日、24日核酸結果顯示陰性，23日在閉環管理酒店換休，24日、25日在門診上班。

白女26日上午臨時抽調其參與社區採樣工作，之前從未參與社區採樣工作；26日下午被派往碧桂園小區諾丁山3號院進行上門核酸採樣，採樣前按照二級防護規範要求穿防護服、佩戴N95口罩，共採樣27人。

通報表示，針對此次問題，已成立聯合調查組，就事件原因與責任展開聯合調查，調查結果將及時向社會公布；同時，將對所有閉環人員規範管理情況展開自查自糾，嚴格按照操作規範和要求開展工作，堅決避免防疫工作人員成為疫情傳播媒介。

此事引發民眾抨擊，「24核酸異常，25 26 27還讓去工作」、「連醫院工作人員每天一檢都落實不了……」、「人心倒了，扶都扶不起來」、「如果群眾不要求」、「越檢越多就是就這樣來的」、「醫院工作人員陽了還能工作呢，說明沒什麼大不了啊」。