新疆封控逾百天爆示威　烏魯木齊宣布恢復民航、鐵路

▲烏魯木齊惡火。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆多地封控超過3個月，烏魯木齊近日更發生抗議示威，當地政府今（27）日宣佈，28日起逐步有序恢復鐵路、民航和公車、計程車等城市公共交通。

會上還通報，自28日開始，在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，烏魯木齊市逐步有序恢復低風險區與群眾生活息息相關的商超、市場、藥店、餐廳、加油站、銀行等營業場所生產經營活動，請上述場所的負責人或業主抓緊和所在社區對接，履行報批報備手續，提前做好清潔、消毒等準備工作。

烏魯木齊26日的防疫記者會表示，烏魯木齊市疫情防控工作取得重大階段性成果，經評估，已實現「社會面基本清零」目標，同時，要清醒地認識到，烏魯木齊仍有一定數量的高風險區，疫情傳播風險依然存在，防控成果還需持續鞏固。

官方指出，根據當前疫情防控形勢，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

新疆多地因疫情擴散，自8月起就實施封城，長達逾百天，期間民生問題頻傳。烏魯木齊一棟住宅高樓24日晚間發生火災，造成10人死亡，9人受傷，意外發生後，部分民眾質疑長期封控導致救援艱困，才會造成重大傷亡。

此事在大陸引發巨大輿論爭議，各地民眾聲援新疆，憤怒表達對過度防控的不滿。當地政府25日深夜緊急舉行記者會，提到「部分居民自防自救能力弱」，再度掀起民眾議論，甚至發生抗議示威。