　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新疆封控逾百天爆示威　烏魯木齊宣布恢復民航、鐵路

▲▼ 烏魯木齊惡火。（圖／翻攝自微博）

▲烏魯木齊惡火。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆多地封控超過3個月，烏魯木齊近日更發生抗議示威，當地政府今（27）日宣佈，28日起逐步有序恢復鐵路、民航和公車、計程車等城市公共交通。

會上還通報，自28日開始，在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，烏魯木齊市逐步有序恢復低風險區與群眾生活息息相關的商超、市場、藥店、餐廳、加油站、銀行等營業場所生產經營活動，請上述場所的負責人或業主抓緊和所在社區對接，履行報批報備手續，提前做好清潔、消毒等準備工作。

烏魯木齊26日的防疫記者會表示，烏魯木齊市疫情防控工作取得重大階段性成果，經評估，已實現「社會面基本清零」目標，同時，要清醒地認識到，烏魯木齊仍有一定數量的高風險區，疫情傳播風險依然存在，防控成果還需持續鞏固。

官方指出，根據當前疫情防控形勢，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

新疆多地因疫情擴散，自8月起就實施封城，長達逾百天，期間民生問題頻傳。烏魯木齊一棟住宅高樓24日晚間發生火災，造成10人死亡，9人受傷，意外發生後，部分民眾質疑長期封控導致救援艱困，才會造成重大傷亡。

此事在大陸引發巨大輿論爭議，各地民眾聲援新疆，憤怒表達對過度防控的不滿。當地政府25日深夜緊急舉行記者會，提到「部分居民自防自救能力弱」，再度掀起民眾議論，甚至發生抗議示威。 

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
快訊／連任失利！　議員「多重器官衰竭」逝世
高虹安車掃謝票！　「收到郭董、宣董的祝福」
快訊／蘇清泉質疑計票有誤！　明聲請重新驗票
周玉蔻見陳時中落敗「第1反應曝」！　大片粉絲爆哭
美女博士脫了！　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死
萬華票數比陳時中低！黃珊珊：大家害怕某人當選
瑤瑤認「分手5年韓籍男友」！　大哭痛揭情變導火線
縣市長一片藍！他分析：「2個女人」扳倒民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

胡錫進撐過封控再開砲！批大陸主流媒體「不報敏感事件」

新疆封控逾百天爆示威　烏魯木齊宣布恢復民航、鐵路

上海數百人悼新疆火災死者　與警對峙高喊「不要核酸，要自由！」

佛山爆PCR站踩踏「老人小孩被壓」　官方回應：人多+雨天溼滑

蔡英文辭黨主席衝上「微博熱搜第一」　對岸一票人嗨翻

綠營九合一大輸「反中」失靈？　包承柯：盼藍營縣市多交流助緩兩岸

快訊／民進黨大敗！國台辦：反映台灣人求和平穩定，想過好日子

快訊／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

新疆10死惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」逐步解封

超越糗爺的冥燈！網紅預測10場全摃龜　喊話都不支持又連兩場平手

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

胡錫進撐過封控再開砲！批大陸主流媒體「不報敏感事件」

新疆封控逾百天爆示威　烏魯木齊宣布恢復民航、鐵路

上海數百人悼新疆火災死者　與警對峙高喊「不要核酸，要自由！」

佛山爆PCR站踩踏「老人小孩被壓」　官方回應：人多+雨天溼滑

蔡英文辭黨主席衝上「微博熱搜第一」　對岸一票人嗨翻

綠營九合一大輸「反中」失靈？　包承柯：盼藍營縣市多交流助緩兩岸

快訊／民進黨大敗！國台辦：反映台灣人求和平穩定，想過好日子

快訊／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

新疆10死惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」逐步解封

超越糗爺的冥燈！網紅預測10場全摃龜　喊話都不支持又連兩場平手

何志偉自爆被逼當眾道歉！　示警「往下看會很恐怖，很恐怖」

柯文哲出戰2024「有機會當選」？他嘆1關鍵：很難撼動中南部票倉

驚險畫面曝光！車子失控衝入店內　她「瞬間撞飛」竟毫髮無傷

遭塞爾維亞犯9次、粗暴對待　內馬爾IG秀右腳踝超腫脹

辭職很委屈？　林濁水批蔡英文敗選聲明「怪地方、怪候選人」

中信盃黑豹旗／麥寮唯一敲安！王翾祐棒打平鎮2強投

鞠躬謝票！謝國樑願當基隆市民僕人　中央地方通力合作向前行

烏坵工人操作起重機意外斷指！　空勤直升機+童綜合聯手救援

快訊／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝　享年56歲

戴培峰金手套不敵福來喜劉家豪生氣　鋒哥特調打擊再拚全勤

萌娃2歲生日準備吹蠟燭 阿公突擊撲滅！她秒變臉

大陸熱門新聞

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

蔡英文辭黨主席　衝微博熱搜第一

民進黨大敗　國台辦：台人求和平

綠營九合一大輸「反中牌」失靈？

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

佛山爆踩踏老人小孩被壓　官方回應

美又涼！「爬山虎」爬滿高架如童話

他預測10場全摃龜　喊話都不支持又平局坐收

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

更多熱門

相關新聞

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

上海烏魯木齊路26日晚間聚集了數百民眾，為新疆烏魯木齊火災的死者舉行燭光晚會，期間還發生警民對峙，許多人高喊著「全國解封！」「不要核酸，要自由！」等口號。據傳，警方後來開始驅趕人潮，發生了部分肢體衝突，並有民眾被帶走。

佛山爆踩踏老人小孩被壓　官方回應

佛山爆踩踏老人小孩被壓　官方回應

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

基隆專責病房空床率66.7%　林右昌籲遵守防疫規定

基隆專責病房空床率66.7%　林右昌籲遵守防疫規定

選後宣布戶外脫口罩　莊人祥：下周一開會討論

選後宣布戶外脫口罩　莊人祥：下周一開會討論

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情新疆疫情核酸檢測pcr新疆封城烏魯木齊

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲不藏了！

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面