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大陸 大陸焦點 特派現場

PCR檢測結果未出！甘肅童送醫被拒　隔天呼吸衰竭亡

▲▼ 甘肅蘭州小孩。（圖／翻攝自微博）

▲甘肅蘭州3歲童一氧化碳中毒，卻上不了救護車，最終身亡。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸甘肅自發生3歲男童慘案後，瓜洲近日也出現小孩因核酸（PCR）結果未出，而延誤治療死亡，再度引發民眾怒火。官方今（27）日發布通報，已立即成立調查組對此事進行調查，將根據調查結果，依法依規嚴肅進行追責問責，並同步做好善後相關事宜。

據官方通報，該名幼童小琳（化名）為留守兒童，平時由奶奶照顧，17日至19日在家中出現噁心、嘔吐、煩躁等症狀，期間由奶奶餵服自備藥品，但病情不斷加重；20號上午9時50分做完核酸檢測後，到縣人民醫院就醫。

20日12時許，醫院卻以核酸檢測結果未出，拒絕小琳入院就醫，讓他們去指定的縣中醫院看病；一行人未到縣中醫院就診，不料凌晨小琳病情加重，他們再次趕到縣人民醫院，因核酸陰性結果已經出了，小琳被收治在兒科住院部。

經初步診斷，小琳患有重度脫水、腸梗阻、中樞神經系統疾患等疾病，並根據診斷情況，給予建立靜脈通道、補液、氧氣吸入、心電圖監護等措施搶救，並行頭顱CT、胸部X光、心電圖、血常規、電解質、肝腎功能、心肌酶等檢查。

不幸的是，21日早上8時許小琳病情惡化，呼吸循環衰竭，雖經醫務人員全力搶救，但因病情嚴重於9時40分不幸病逝。

通報表示，瓜州縣人民醫院相關工作人員對疫情防控政策把控不夠精準，執行過於機械刻板，沒有處理好疫情防控和群眾正常就醫需求之間的關係；目前，調查組正在對事件相關責任作進一步調查認定，將根據調查結果，依法依規嚴肅進行追責問責，並同步做好善後相關事宜。

此事登上微博熱搜，由於日前才發生甘肅蘭州3歲男童因防疫延誤治療，最後不幸死亡的慘案，民眾怒火再次被點燃，怒斥當局，「ctm（X他媽）的我真的不懂了，天天說不放開為了保護老人和小孩，就是這麼保護的嗎」、「你乾脆直接說活該算了」、「悲劇的事情再重復上演，真的令人心寒啊！再仔細看看官方通報，又是甩鍋甩鍋甩鍋」。

不過，也有網友說，「是不是家長不熟悉醫院路線，自己耽誤的啊」、「這不就是躺平後，分級診療的正常操作嗎？這都受不了。。」。

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