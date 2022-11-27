佛山爆PCR站踩踏「老人小孩被壓」　官方回應：人多+雨天溼滑

記者蔡儀潔／綜合報導

大規模核酸（PCR）檢測是中國大陸防控疫情的主要手段，不過廣東佛山近日爆發檢測點踩踏事件，有老人和小孩重心不穩倒地，引人擔憂。對此，官方26日晚通報稱，約有6、7人被擠倒在地，均無大礙。

▲廣東佛山順德傳出踩踏事件。（圖／翻攝微博）

佛山發布通報指出，24日上午8時30分，勒流街道新城社區新埠康樂文化中心核酸採樣點，由於前往檢測核酸人員較多，現場工作人員相對不足，同時下雨道路濕滑，導致短時間局部秩序混亂，出現個別群眾摔倒。現場工作人員立即組織處置，及時進行疏導，現場秩序很快恢復正常。

通報稱，經向現場工作人員複查，約有6-7人被擠倒在地，均無大礙，後自行起來做完核酸後離開，現場無需要救治的傷員，沒有發生網傳的傷亡事件。希望廣大網民不信謠、不傳謠。

▲廣東佛山順德傳出踩踏事件。（圖／翻攝微博）

根據網傳資訊，勒流街道新城社區新埠康樂文化中心核酸採樣點，由於前往檢測核酸人員較多，現場工作人員相對不足，同時下雨道路濕滑，導致短時間局部秩序混亂，出現個別群眾摔倒。現場工作人員立即組織處置，及時進行疏導，現場秩序很快恢復正常。

經向現場工作人員複查，約有6-7人被擠倒在地，均無大礙，後自行起來做完核酸後離開，現場無需要救治的傷員，沒有發生網傳的傷亡事件。希望廣大網民不信謠、不傳謠。

據瞭解，民眾在排隊做核酸的時候，由於雨勢越來越大，部分想趕緊做完檢測，在推擠過程中，有老人及小孩不慎跌倒，形成踩踏事件，甚至傳出有小孩被嚴重踩傷，不過，相關消息均未獲得官方證實。

有當地民眾透露，許多居民在上午6時許便開始排隊，檢測人員直至9時才到達開始進行核酸檢測，上午的檢測時間僅約2小時，有家長擔心孩子趕不及網路教學，再加上氣候不佳，這才使得種人越來越沈不住氣，內心焦慮的情況下才一擁而上，現場工作人員在混亂中試圖維持秩序，經過一番努力才得以控制場面。