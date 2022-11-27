　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／死亡+25！今增13276例本土　較上周日減少18.6%

▲▼指揮中心11/25記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增13,311例COVID-19確定病例，分別為13,276例本土個案及35例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較昨天多58例，增加約0.44%，較上週日少2,921例，減少18.0%；另，本土病例數第47週(104,451)較第46週(128,404)減少18.6%。

指揮中心表示，今日新增之13,276例本土病例，5,980例男性、7,281例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,064例)，臺中市(1,729例)，高雄市(1,708例)，桃園市(1,463例)，臺北市(1,203例)，臺南市(1,176例)，彰化縣(776例)，屏東縣(401例)，新竹縣(397例)，新竹市(394例)，雲林縣(361例)，苗栗縣(296例)，嘉義縣(239例)，宜蘭縣(233例)，南投縣(219例)，基隆市(179例)，花蓮縣(139例)，嘉義市(133例)，臺東縣(100例)，金門縣(44例)，澎湖縣(21例)，連江縣(1例)。

▲▼11/27新增病例。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲11/27新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為15例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、皆具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至11月24日，死亡日期介於11月5日至11月24日。

指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為13例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(3例)，日本（2例），菲律賓及澳門 (各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,043,638例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,773,192例排除)，其中8,267,720例確診，分別為37,538例境外移入，8,230,128例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,235例COVID-19死亡病例，其中14,218例本土，個案居住縣市分布為新北市2,815例、臺北市1,568例、臺中市1,495例、高雄市1,392例、桃園市1,055例、臺南市1,051例、彰化縣878例、屏東縣562例、南投縣461例、雲林縣451例、苗栗縣388例、嘉義縣364例、宜蘭縣309例、基隆市303例、花蓮縣247例、嘉義市240例、新竹縣230例、臺東縣185例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼11/27本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲11/27本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
快訊／「同框嘉義市長」遭出征！　鄭家純不爽開罵了
台北市議員「得票榜」曝光！　台大教授驚：學姐好驚人
快訊／今增25死！　13276例本土
台北第6選區唯一沒連任！正妹議員致歉「我要離開」　關閉FB
台北市長投給誰？　王世堅公布答案了
快訊／NBA爆衝突！　大咖球星爆頭血流如注
何志偉自爆被逼當眾道歉！　示警「往下看會很恐怖」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭點名陳時中敗選「戰犯」　薛瑞元：不會迴避政治責任

徐巧芯只排第6！北市議員「得票榜」曝　台大教授：學姐好驚人

快訊／死亡+25！今增13276例本土　較上周日減少18.6%

台北第6選區唯一沒連任！林穎孟致歉「我要離開」　隔日真關FB

柯文哲出戰2024「有機會當選」？他嘆1關鍵：很難撼動中南部票倉

曾隔空告白陳時中　周玉蔻見落敗「第1反應曝」！大片粉絲爆哭

追逐夢想、照顧家庭一兼二顧　軍旅生活帶你迎向璀璨人生

配合水情超前部署　台南山上花園水道博物館下周關閉戲水池

美女博士脫了「變身神力女超人」　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死

「粒粒皆辛苦」玉米這樣切　不會到處噴汁又亂飛

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

遭點名陳時中敗選「戰犯」　薛瑞元：不會迴避政治責任

徐巧芯只排第6！北市議員「得票榜」曝　台大教授：學姐好驚人

快訊／死亡+25！今增13276例本土　較上周日減少18.6%

台北第6選區唯一沒連任！林穎孟致歉「我要離開」　隔日真關FB

柯文哲出戰2024「有機會當選」？他嘆1關鍵：很難撼動中南部票倉

曾隔空告白陳時中　周玉蔻見落敗「第1反應曝」！大片粉絲爆哭

追逐夢想、照顧家庭一兼二顧　軍旅生活帶你迎向璀璨人生

配合水情超前部署　台南山上花園水道博物館下周關閉戲水池

美女博士脫了「變身神力女超人」　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死

「粒粒皆辛苦」玉米這樣切　不會到處噴汁又亂飛

台南新景點！漫遊8層樓高日式巷弄冰店　公仔控必朝聖「龍百貨」

巧遇資深喵店員！　賓士貓頭鑽貨架找東西...客見狀笑：在補貨啦

鄭家純「同框嘉義市長」被出征！不爽開罵廢物：9月就說民進黨會輸很慘

遭點名陳時中敗選「戰犯」　薛瑞元：不會迴避政治責任

烏魯木齊民眾包圍政府大樓後　新疆：嚴厲打擊暴力抗拒防疫等行為

羅力退休當駐外球探　富藍戈、安得勝傾向續約

高雄三民區挑戰8連霸里長竟遇同票　11／28抽籤決勝負

楊麗菁驚見恐怖情人參選新竹市長　揭法院判決內幕

特搜5間蘆洲必吃冰店！浮誇水果冰球層層堆疊　獨家秘方糖水超濃郁

分析師：選後台股行情「還是看美股表現」　但新竹、高雄政策可關注

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

生活熱門新聞

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

民進黨大敗　網列8大慘輸原因

新竹比台北還刺激「本屆最慘是他」　鄉民看傻

即／花蓮凌晨01:38地震　震度4級

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

周玉蔻見陳時中落敗　第1反應曝！粉絲爆哭

4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！

花蓮5.5地震　國家級警報大響

侯友宜得票破百萬　網見「1關鍵」喊不簡單

不只陳紫渝「4大正妹里長全當選」！鄉民嗨喊搬家

「雨刷」蔡政宜自行宣布當選　棒球迷崩潰

更多熱門

相關新聞

PCR結果未出！甘肅童送醫被拒亡

PCR結果未出！甘肅童送醫被拒亡

大陸甘肅自發生3歲男童慘案後，瓜洲也出現小孩因核酸（PCR）結果未出，而延誤治療死亡，再度引發民眾怒火。官方今（27）日發布通報，已立即成立調查組對此事進行調查，將根據調查結果，依法依規嚴肅進行追責問責，並同步做好善後相關事宜。

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

佛山爆踩踏老人小孩被壓　官方回應

佛山爆踩踏老人小孩被壓　官方回應

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

基隆專責病房空床率66.7%　林右昌籲遵守防疫規定

基隆專責病房空床率66.7%　林右昌籲遵守防疫規定

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

汪小菲不藏了！

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面