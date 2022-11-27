快訊／死亡+25！今增13276例本土　較上周日減少18.6%

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增13,311例COVID-19確定病例，分別為13,276例本土個案及35例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較昨天多58例，增加約0.44%，較上週日少2,921例，減少18.0%；另，本土病例數第47週(104,451)較第46週(128,404)減少18.6%。

指揮中心表示，今日新增之13,276例本土病例，5,980例男性、7,281例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,064例)，臺中市(1,729例)，高雄市(1,708例)，桃園市(1,463例)，臺北市(1,203例)，臺南市(1,176例)，彰化縣(776例)，屏東縣(401例)，新竹縣(397例)，新竹市(394例)，雲林縣(361例)，苗栗縣(296例)，嘉義縣(239例)，宜蘭縣(233例)，南投縣(219例)，基隆市(179例)，花蓮縣(139例)，嘉義市(133例)，臺東縣(100例)，金門縣(44例)，澎湖縣(21例)，連江縣(1例)。

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▲11/27新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為15例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、皆具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至11月24日，死亡日期介於11月5日至11月24日。

指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為13例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(3例)，日本（2例），菲律賓及澳門 (各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,043,638例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,773,192例排除)，其中8,267,720例確診，分別為37,538例境外移入，8,230,128例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,235例COVID-19死亡病例，其中14,218例本土，個案居住縣市分布為新北市2,815例、臺北市1,568例、臺中市1,495例、高雄市1,392例、桃園市1,055例、臺南市1,051例、彰化縣878例、屏東縣562例、南投縣461例、雲林縣451例、苗栗縣388例、嘉義縣364例、宜蘭縣309例、基隆市303例、花蓮縣247例、嘉義市240例、新竹縣230例、臺東縣185例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/27本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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