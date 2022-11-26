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新疆10死惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」逐步解封

▲▼ 烏魯木齊惡火。（圖／翻攝自微博）

▲烏魯木齊一處住宅大樓發生惡火，疑似因防疫封控導致救援不力，造成10人死亡。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆24日的10死火災引爆大陸民眾怒火，烏魯木齊25日晚間更傳出發生多起示威，要求政府解除長達3個月的封控。烏魯木齊今（26）早召開記者會，宣佈「社會面基本清零」，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

烏魯木齊市委常委、宣傳部部長隋榮今日上午在記者會上宣佈，烏魯木齊市疫情防控工作取得重大階段性成果，經評估，已實現社會面基本清零目標，同時，要清醒地認識到，烏魯木齊仍有一定數量的高風險區，疫情傳播風險依然存在，防控成果還需持續鞏固。

隋榮指出，根據當前疫情防控形勢，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。第一階段是組織引導低風險區居民，按樓棟住戶分時段錯峰下樓有序活動；小區內的果蔬店、便利商店等生活保障類經營場所，評估合格後可開放；非本小區人員原則上不得入內。在本小區閉環管理的工作人員與小區居民同側管理等。

據通報，第二階段，各小區均已成為低風險小區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動；小區出入口要配備專人值守，加強人員出入管理，嚴格落實查驗和掃場所碼以及規範佩戴口罩等措施等。

第三階段，如果所在區所有的社區均已連片成為低風險區域，居民可在本區域內跨區活動，但禁止進入高風險區域；銀行、超市等生活必需場所可恢復營業，落實限流准入措施；餐飲行業不得內用；景區、公園等室外公共場所人員控制在最大接待量的50%以內；配備適量的公車、計程車在區縣範圍內運行，方便群眾出行，私人車輛暫不上路行駛。

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

「烏魯木齊社會面基本清零」的話題今日登上微博熱搜，不少網友表示，「中國的醫療技術竟然實現了一夜清零，這堪稱是醫學世界的奇跡」、「一覺醒來封了100天的烏魯木齊瞬間『清零』了」、「拿命換來的」、「拿一百多天隔離換的」 。不過，也有人認為，「人家差不多本來到時間就要好瞭解封了，還是那句話極右和極左一樣壞」。

新疆烏魯木齊一棟住宅高樓24日晚間發生火災，造成10人死亡，9人受傷，意外發生後，部分民眾質疑長期封控導致救援艱困，才會造成重大傷亡。當地政府25日深夜緊急舉行記者會，提到「部分居民自防自救能力弱」，再度掀起民眾議論，甚至發生抗議示威。

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