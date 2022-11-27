蘇清泉質疑計票批「選舉無效」　屏東縣政府：應去問誤植媒體

記者黃翊婷／綜合報導

針對屏東縣長選舉，國民黨候選人蘇清泉昨日（26日）晚間9點22分發表重大聲明，質疑此次計票過程有疑慮，後續將提出選舉無效訴訟。對此，屏東縣政府民政處長徐富癸回應，蘇清泉因媒體誤植票數就認為計票有問題，還揚言提告，不查證就任意指責，實在令人遺憾，「他如果有問題，應該自己去找公布的媒體詢問」。

▲蘇清泉怒批中選會，後續將採取法律行動。（圖／翻拍）

蘇清泉表示，這次計票過程的疑慮有兩點，一是投票過程中，中選會發布總投票數超過38萬票，但對手民進黨候選人周春米陣營計票卻高達43萬票；二是《三立新聞》一度快報，兩人計票誤植，中選會正在了解中，他也已經跟中央黨部報備過，後續將採取3個動作，分別為提出選舉無效訴訟、聲請證據保全封存選票等資料、假處分。

▲蘇清泉（左1）以1萬1077票之差，輸給對手周春米。（資料照／記者陳崑福翻攝）

對於蘇清泉的質疑，屏東縣政府民政處長徐富癸回應，蘇因為新聞台誤植票數，而認為計票有問題，但中選會從來沒有公布蘇提到的投票數字，「他如果有問題，應該自己去找公布的媒體詢問」。

徐富癸表示，《三立新聞》在誤植票數之後，直播主持人已在隨後的節目中說明，中選會也表示從來沒有公布媒體或蘇清泉提到的內容，「蘇候選人僅憑媒體報導，不查證就任意指責，實在令人遺憾！」

▼2022九合一大選各縣市長當選版圖。（圖／ETtoday製圖）