中選會：直轄市長投票率59.86%創新低　18歲公民權修憲失敗

▲中選會李進勇主委。（圖／中選會）



中央社

九合一大選26日晚間11時40分完成開票，直轄市長選舉投票率59.86%，創史上新低。首次舉行的修憲複決公投，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張，也未過門檻，選舉罷免等公民權年齡仍維持年滿20歲。

中選會主委李進勇26日晚間舉行記者會表示，2022九合一選舉，直轄市長選舉投票率59.86%、縣市長選舉投票率64.2%、直轄市議員選舉投票率59.92%、縣市議員選舉投票率63.88%；鄉鎮市長選舉投票率64.59%，原住民區長選舉投票率74.55%，鄉、鎮、市民代表選舉投票率64.60%，原住民區民代表選舉投票率74.56%，村里長選舉投票率61.18%。

2016年總統選舉投票率約66%，2018年九合一選舉整體投票率介於6成7到7成間，其中，直轄市長選舉投票率為66.11%、縣市長選舉投票率為68.87%；2020年總統大選投票率則提高到74.90%。這次直轄市長選舉投票率59.86%，創史上新低。

民進黨這次九合一選舉守住台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣，成功翻轉澎湖，創下創黨36年來最差紀錄。

國民黨囊括13縣市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。苗栗縣與金門縣則分別由無黨籍的鍾東錦與陳福海勝選。

爭取連任的新北市長侯友宜拿下115萬餘票、得票率62.42%，相較於民進黨新北市長候選人林佳龍的69萬餘票、得票率37.58%，大勝逾45萬票，成為全台得票數最高的縣市長。

▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）



直轄市議員應選名額377人，國民黨當選167席、民進黨當選152席、民眾黨當選6席、時代力量當選1席；縣市議員應選名額533人，國民黨當選200席、民進黨當選125席、民眾黨當選8席、時代力量當選5席。

村里長原應選名額7748人，實際選出7740人，國民黨當選953席、民進黨226席、民眾黨3席、時代力量1席，無黨籍當選6551席。中選會定於12月2日審定公告當選名單。

此外，史上首次修憲案交付公民複決，「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案：第1條之1中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用」，投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張，距離961萬9697同意票才能通過的門檻，有不小的差距，修憲宣告失敗。

因此，有關公民權，將回歸憲法130條，年滿20歲者，有依法選舉之權；除憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。