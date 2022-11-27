黃瀞瑩奪選區最高票！同黨陳思宇落選道歉「已退出民眾黨群組」

▲民眾黨市議員候選人陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

記者閔文昱／綜合報導

台灣民眾黨在此次大選中提名8人參選台北市議員，最終搶下4席議員，包括士林北投區「學姐」黃瀞瑩，不過與黃瀞瑩同選區的民眾黨陳思宇卻沒能當選。對此，陳思宇晚間也向支持者道歉，並透露自己已退出所有民眾黨的群組。

2022九合一大選今（26）日下午4時正式進入開票，台北市第1選區市議員競爭激烈，民眾黨候選人「學姊」黃瀞瑩票數遙遙領先，開票後就持續位居第一，最後奪下2萬9270票，成為為該區第1高票，但同黨的陳思宇只拿到1萬1453票，排在第15名，未能如願接棒老爸陳建銘。

▲民眾黨參選人學姊黃瀞瑩當選。（圖／記者李毓康攝）

陳思宇晚間在臉書向支持者道歉，「謝謝鄉親的支持，思宇努力不夠，讓大家失望了。」她表示，最重要的是，她的志向是從事公共服務,但我還未能戰勝選舉，「我不認為人生中有什麼東西是可以輕易得來的。辛苦得來的勝利，才會讓人更加珍惜。未來不管在哪裡，我們都要一起繼續發光發熱！」

陳思宇也恭喜所有當選人，並透露自己已退出了所有民眾黨的群組，「期待在位的你們能繼續為民服務！加油！」

謝謝鄉親的支持，思宇努力不夠， 讓大家失望了。 最重要的是，我的志向是從事公共服務,但我還未能戰勝選舉，我不認為人生中有什麼東西是可以輕易得來 的。辛苦得來的勝利，才會讓人更加珍惜。 未來不管在哪裡，我們都要一起繼續發光發熱！ 恭喜所有當選人，今天我也退出了所有民眾黨的群組，期待在位的你們能繼續為民服務！加油！ 由陳思宇發佈於 2022年11月26日 星期六

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