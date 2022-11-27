時代力量北市議會5人全滅！全台剩6席議員　凌晨向支持者道歉

▲時力提名的5席北市議員候選人全軍覆沒，左起依序是林泓泰、林柏勛、徐千淳，陳志明、劉仕傑。（圖／記者蘇晏男攝）

記者柯沛辰／綜合報導

九合一大選落幕，時代力量提名的5席北市議員候選人全軍覆沒，而退黨的前時力戰將林穎孟、林亮君、黃郁芬、吳崢以無黨籍身分參戰，但最終只有中山大同區林亮君險勝。如果放眼全台，時力僅1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉代、1位里長當選。對此，時代力量27日凌晨坦言，結果不如預期，向支持者致上最深歉意。

2018年北市議員選舉，時代力量受到民進黨、台北市長柯文哲奧援，拿下3席。不過，這次民進黨有自己的戰將，柯也要扶持民眾黨新人，加上時力許多戰將退黨、政黨定位不明，導致這次北市提名的市議員候選人林泓泰、陳志明、林柏勛、劉仕傑、徐千淳5人全軍覆沒。

▲林亮君以無黨籍參選，成為退出時力後唯一倖存的北市議員。（圖／記者湯興漢攝）

至於退黨的林穎孟、林亮君、黃郁芬、吳崢4人，僅林亮君以1萬3817票吊車尾拿下最後一席，還擠掉了民進黨候選人梁文傑（1萬2919票），意外讓梁成為了「最大受害者」。

時代力量立委王婉諭26日深夜開第一槍，直言這次地方選舉中，時力僅獲得6席議員，必須誠實地說「這個成績非常不理想」，代表時力努力還不夠，無法獲得選民信任與青睞，現在唯一能做的就是深刻反省、檢討。

▲王婉諭（左）坦言，眼下困境來自於時力自我定位的矛盾。（圖／記者呂晏慈攝）

王婉諭坦言，從2020年選舉至今，時力歷經多次的人事動盪，確實讓大家對時代力量產生諸多質疑，且在議題經營和政治攻防上，也屢屢出現進退失據的困境，「我們必須承認，這樣的困境，其根源就是來自於時力自我定位的矛盾。」

時代力量27日凌晨也發文道歉，2022地方選舉結果不如預期，顯見時力仍有許多不足之處，向所有支持者致上最深的歉意，但改革地方政治的過程非一蹴可及，「在努力翻轉政治舊勢力的道路上，我們仍將持續前行。」

時代力量2022 九合一選舉當選名單如下：

縣市議員

新竹市：

蔡惠婷（第一選區─東區）

林彥甫（第四選區─北區）

廖子齊（第五選區─香山區）

苗栗縣：

葉忠倫（第四選區─竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）

台中市：

吳佩芸（第七選區─南屯區）

嘉義市：

王浩（第一選區─西區）

里長

新北市：

陳志強（瑞芳區龍山里）

鄉民代表

彰化縣：

陳昀志（秀水鄉第一選區─安東、安溪、莊雅、秀水、金興、陝西）

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