王惠美大贏9.6萬票！拿下25鄉鎮市　唯獨這鄉攻不下

▲彰化縣長王惠美連任。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選被視為總統大選前哨站，彰化縣長由藍營王惠美角逐連任，面對綠營的猛烈攻擊，依舊受到鄉親力挺最終以36萬9,133票大勝9萬6,316票，得票率56.75%，全縣26鄉鎮中，除了芬園鄉是綠營票倉，其餘25鄉鎮由國民黨獲勝，這也代表著藍營在彰化整合成功。

彰化縣選情一向被視為搖擺縣，王惠美從政28年，在2018年縣長選舉中拿下37萬多票獲得53.17%得票率，與魏明谷相差9萬多票，2020年立委選舉，藍營只有謝衣鳳拿下一席，其餘包括黃秀芳、陳秀寶及陳素月等3人皆為綠營，此次總統及副總統更是每周下彰化助攻，可見攸關到下屆立委及總統選情甚鉅。

從鄉鎮市長來看，綠營芬園鄉長林世明與無黨籍洪芊芸及蔡鎮吉競選角逐連任，開票結果以8,726票順利當選，員林市仍由國民黨游振雄掛帥，彰化市由民進黨林世賢領軍外，和美及鹿港長期是藍營票倉，和美鎮長阮厚爵連任屆滿，由議員林庚任轉換跑道順利當選，未來在第二選區是否能為藍營催生一席立委，打敗對手陳秀寶，仍有待努力。

至於縣議員上屆國民黨28席，民進黨12席，時代力量1席，無黨籍13席，議長及副議長皆由國民黨拿下。此屆有86人登記，藍綠版圖大洗盤，新秀輩出，藍綠互有消長，綠營新增青年軍楊子賢、許雅琳及黃柏諭、劉珊伶等人，民眾黨則有6連霸議員張雪如與陳重嘉監督縣政，國民黨則大都是老將角逐連任、外界看好的吳韋達卻是落選頭，令人相當的意外。

王惠美執政這4年來，在產業發展，青年就業，社會福利，教育文化，交通都計，環境保護等各方面，都有明顯的進步，長達2年多的時間，又遇到新冠疫情爆發，有衛生局、縣府團隊、各鄉鎮公所合作，成功守住疫情，連總統蔡英文都盛讚的「防疫彰化模式」成為台灣的驕傲，接下來4年，如同王惠美所說，彰化改造的腳步不能停下來，她將帶領縣府團隊及支持鄉親創造彰化縣更美好的未來。