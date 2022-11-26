正妹提招商迪士尼落選！蔡阿嘎揭大型社會實驗：人人都能懷抱理想

記者閔文昱／綜合報導

九合一大選落幕，日前提出「招商迪士尼樂園」、「0到18歲每胎每個月補助3萬元」等超狂政見的桃園市蘆竹區南興里候選人洪嘉璘僅獲244票，未能當選。對此，YouTuber蔡阿嘎也發布影片揭露，其實這是一場「大型社會實驗」，強調人人都能懷抱理想，都能透過人人平等的選舉權述出自己的夢想。

蔡阿嘎26日晚間在臉書發部影片，記錄洪嘉璘參選以來的心路歷程，並透露這是一場大型社會實驗，「在完全不做任何宣傳造勢的前提下，大家是否會注意到里長政見內容？選民如何去判斷政見實現的可能性？」最終洪嘉璘雖以「些微票數」落敗，但這次民主開箱的旅程也讓她覺得彌足珍貴，「4年後，Amy媽媽會再來的！」

▲網紅「米寶媽」以本名洪嘉璘參選桃園市蘆竹區南興里里長參選人。（圖／翻攝自中選會網站、蔡阿嘎YT）

蔡阿嘎也在臉書代發落選感言，表示「我們用最少的資源，獲得到最大的關注，讓所有觀眾一起參與我們的選舉過程，了解平時不為人知的選戰幕後、與準備選舉的種種步驟！」

文中提及，經過這次選舉，他們才了解到「原來政治離我們並不遠，原來人人都能懷抱理想，都能透過選舉的方式來實現他、都能透過人人平等的選舉權，闡述出自己的夢想！」

▲洪嘉璘提出10項「總統級」政見。（圖／翻攝自中選會網站）

洪嘉璘說，「跟你我一樣，只是一位平凡的媽媽，跟你我一樣，沉浮在現實的生活中。很單純的，想為2歲的女兒，打造出更棒的生活環境、更夢幻的未來，別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿，我們期待美好的未來再相會！」

根據選舉公報，洪嘉璘表示自己身為一位2歲孩子的Amy媽媽，將極力把南興里打造成全台最適合遛嬰的親子樂園！為此，她推出10項超狂政見，包括「招商迪士尼樂園」、「0到18歲每胎每個月補助3萬元」等，甚至連丈夫不履行「弄啊弄」義務就舉發換愛馬仕都列在政見當中，在網路上掀起熱議。