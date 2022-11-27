9月就逆風警告！王浩宇揭陳時中敗選關鍵　喊桃園「不換堅」會贏

▲陳時中敗選，現身競選總部向在場民眾致意。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

九合一選舉結果出爐，民進黨全面崩盤。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇表示，台北市長候選人陳時中在周玉蔻事件民調掉5%後，就沒領先過；另外，桃園最後一次領先則是換掉林智堅之前。而他9月就曾「逆風」警告，「跟公眾事務無關的攻擊，是要怎樣替陳時中擴張選票…不能為了節目收視率，把台北市長送給蔣萬安。」

王浩宇今天（26日）凌晨在臉書發表上述看法，他被網友問到，所以認為「不換堅」，桃園就不會輸？他回答「是」。許多人留言，「一直覺得換掉林智堅是最錯誤的決定！人家妙妙姐跟高虹安堅持到底，根本沒受影響」、「智堅真的應該打死不退」。

▼鄭運鵬輸給張善政。（圖／ETtoday攝影中心攝）

另有網友表示，「那怎麼沒吹哨提醒呢」？對此，王浩宇引用他今年9/23在臉書的發文，他當時提到，「來講逆風的話，周玉蔻攻擊蔣萬安身世的問題，陳時中的民調不升反降，中間選民、年輕選票持續流失，最近一周就流失約5%。幾十年前的往事、跟公眾事務無關的攻擊，是要怎樣替陳時中擴張選票？一般人只會覺得綠營莫名其妙…（周玉蔻）不能為了節目收視率，把台北市長送給蔣萬安。」

根據中選會資料，台北市長選戰，國民黨的蔣萬安拿下57萬5590張票（得票率42.29％），當選台北市長；民進黨的陳時中獲得43萬4558張票（得票率31.93％）；無黨籍的黃珊珊則取得34萬2141張票（得票率25.14％）。

根據中選會資料，桃園市長選戰，國民黨的張善政獲得55萬7572票（得票率52.02%），當選桃園市長；另外，民進黨的鄭運鵬42萬8983票（得票率40.03%）、民眾黨的賴香伶5萬4926票（得票率5.12%）、無黨籍的鄭寶清3萬282票（得票率2.83%）。

▼王浩宇認為，桃園「不換堅」就不會輸。圖為林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



▼王浩宇今凌晨發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▼王浩宇9/23發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

