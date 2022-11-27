謝國樑強勢奪回基隆政權　實現3點政見考驗成2024關鍵

記者崔子柔／綜合報導

基隆市長由國民黨候選人謝國樑以96784票勝出，民進黨候選人蔡適應拿下71354票，繼續擔任立法委員。過去民進黨林右昌於基隆執政8年，在中央協助下交出亮眼成績，謝國樑要如何在有限的資源下實現政見，成為民眾關注的焦點。

前立委謝國樑在基隆有地方實力，有錢又有人脈，順利替國民黨奪回政權，成功達成這次大選「北北基桃」連線，也讓國民黨未來拿回中央政權的路，灌注龐大氣勢。

▲謝國樑與妻子。（圖／記者郭世賢攝）



林右昌雖然交棒失敗，但他在基隆執政8年的政績各界有目共睹，後續仍可能是民進黨改組部會首長的人選，蔡適應繼續擔任立委，就得考驗謝國樑的智慧，要維持兩人競爭同時合作的關係。

▲謝國樑宣布當選，下跪謝天。（圖／記者郭世賢翻攝）



謝國樑從5位候選人中勝出，上任後沒有中央資源協助的他，該如何實現政見主軸「創造就業、改善醫療、提升教育」，是民眾關注的焦點，他先前提到，基隆的城市景觀近年有明顯改變，文藝氣息也增添不少，但就業、交通、醫療等本質問題卻沒被改善，盼能做到全面提升，能與雙北看齊。

▲林右昌（左）輔選蔡適應。（圖／翻攝蔡適應臉書）



基隆市議員共有31席，本次選舉結果為國民黨13席、民進黨12席、無黨籍4席、親民黨2席，雖然這次民進黨輸在市長，但市議員卻是歷年來席次最多，謝國樑未來要如何與議員有效合作、交出政績，成為能否穩住2024年大選票倉的關鍵。