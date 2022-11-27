直攻2024總統？　柯文哲深夜曝心聲

記者黃翊婷／綜合報導

2022九合一大選落幕，民眾黨選上1席縣市首長、14席縣市議員、9位鄉鎮市民代表、1位村長、1位里長。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，被問到2024總統大選是否會出戰時，坦言接下來要花時間重整隊伍，做出成績還是很重要；他26日深夜也在臉書PO出一篇940字的長文，訴說心聲。

▲柯文哲表示，接下來要花時間調整隊伍。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨26日在台大醫院國際會議中心舉辦「開票之夜」，柯文哲先前往落選的無黨籍台北市長候選人黃珊珊「開票之夜」，接著才回到該地發表談話。

當被問及與黃珊珊說了什麼話，柯文哲表示，自己要黃珊珊好好休息一陣子，有話以後再講，因為這場選舉對黃珊珊來說太辛苦，當副市長時認真工作，加上後來台北市副市長蔡炳坤生病，市政壓力壓在2個副市長身上，還要撥時間選舉，其實很辛苦，所以要對方先休息幾天再說，「至於剛剛為什麼先去，因為那邊結果先出來了，我這個人一向不浪費時間」。

▼▲黃珊珊宣布落選。（圖／記者黃克翔攝）

而九合一選舉結果出爐後，2024總統大選是否還會出來？柯文哲回應，這場選舉後要重整隊伍，因為有10幾個縣市議員選上，如何讓議員與國會5席立委做到充分合作，加上新竹市又成為執政縣市，總是要做出成績單給外界看到，「努力工作，做出成績還是很重要，坦白講大概花一點時間做內部整理」。

至於究竟要花多久時間整理，柯文哲說，已經收到台大公文，要他12月25日回去報到，所以自己12月26日就會回去台大醫院，目前正在接洽回醫院後要做哪些工作，「我實在太久沒從事醫療工作，還要再確認一下」，之後會不會直攻2024總統大選，他正在考慮，一切還是要先回台大醫院看要怎麼處理。

▲高虹安以9萬8121票拿下新竹市，成為本屆最年輕的市長。（圖／記者陳凱力攝）

接著，柯文哲26日深夜11點在臉書PO出一篇940字的長文，開頭先恭喜所有新任縣市首長、基層民代，雖然很遺憾黃珊珊沒有選上，但他已經在第一時間向贏得台北市長選戰的蔣萬安道賀，同時表明希望盡快指定雙方PM，進行局處對局處的交接，不讓台北市政因為市長轉換而出現延誤；另外，他也致電陳時中，向對方說聲辛苦了。

柯文哲認為，台灣就像一個小小的院子，裡面有藍、綠兩棵大樹，其他的植物很難生存，但過去8年，他們已經在院子的角落做出一場政治實驗，讓藍綠白橘各種顏色都能不分黨派在市政府為人民服務，「我們希望這種精神與文化可以繼續運作下去，不要重回藍綠惡鬥的政治生態」。

「最後，這場選舉告訴我們，我們對於民意一定要心存敬畏，水能載舟，亦能覆舟。」柯文哲說，這是民眾黨第一次面對地方基層選舉，得票數不多，但意義深遠，接下來他們會重整隊伍，加倍努力，「輸贏都必須檢討，如何繼續發揮自己的力量，繼續為公眾服務」。