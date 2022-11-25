嘉義市藍綠市長候選人不缺席　10點「奇異恩典」響起送走支持者

▲嘉義市噴水圓環選前之夜 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市每逢選舉的圓環噴水池選前之夜，各候選人花招盡出，吸引選民目光成為選前民眾聚集焦點。今年警方依舊大陣仗以拒馬人牆及消防車隔開各候選人陣營。嘉義市長選舉雖因候選人黃紹聰過世而延後至12/18，但藍綠兩黨候選人黃敏惠及李俊俋也不缺席今晚，雙方陣營分別帶著各自黨籍議員候選人登上宣傳車較勁，現場宛如另類嘉年華會。整場活動也在晚間10點一到，由嘉義市選委會工作人員宣布到點，並播放聖歌後支持者陸續離場。

▲嘉義市長黃敏惠陪同黨籍候選人出席登上宣傳車噴水圓環選前之夜 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠稍早先帶領東西區共十位黨籍議員候選人，在市區進行2小時的車隊掃街拜票衝高人氣，沿途向民眾懇託，隨後車隊沿中山路繞行噴水圓環，團隊及黨籍候選人隨音樂搖擺，黃敏惠本人也在宣傳車隨著熱音百董身軀，絲毫不受延後選舉的影響，車隊旁也伴隨支持者期滿滿旗海。

▲嘉義市噴水圓環選前之夜，這次雖然沒有市長選舉但卻也湧進滿滿支持黃敏惠的粉絲及旗海 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，雖然嘉義市長選舉因憾事延後至12月18日，但她身為市長候選人也絕不缺席，將扮演好母雞帶小雞的角色，用盡全力為議員輔選，讓嘉義國民黨籍議員候選人全壘打。

▲嘉義市長候選人李俊俋陪同黨籍候選人出席登上宣傳車噴水圓環選前之夜接受支持者歡呼力挺 。（圖／記者翁伊森攝）

李俊俋則先是車隊掃街，隨後也與黨籍候選人搭上宣傳車前進噴水圓環，過程中更與黨籍候選人拉起支持「改變嘉義挺身而出」的布條，宣傳車上不僅有鋼鐵人造型助選員，宣傳車旁也伴隨著眾多支持者及支持旗幟。

整個活動在晚間10點準時畫下句點，嘉義市選委會人員也透過廣播器呼籲現場民眾勿再製造聲響，雙方支持者也在奇異恩典歌聲廣播下陸續離場。