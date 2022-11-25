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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑選前之夜翻轉基隆向前行　藍軍全員出動高喊凍蒜

▲▼謝國樑翻轉基隆向前行 藍軍全員出動高喊凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑翻轉基隆向前行，藍軍全員出動高喊凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（25日）在前行政院長江宜樺的陪同下，與基隆市國民黨籍議員共同進行「翻轉基隆向前行」選前之夜活動，所有候選人手持發光氣球，象徵「閃耀基隆新希望」，遊行隊伍綿延整條大街，鑼鼓喧天，熱情民眾口中大喊「謝國樑凍蒜」、「基隆1定贏」。

謝國樑表示，江宜樺院長是基隆市的在地子弟，今天再度來到基隆幫他加持，大家也知道江院長對於軍港遷移在內，包含所有基隆的政見都相當關注，所以在選前的最後幾個小時，也邀請到江院長幫他加油打氣。

謝國樑說，除此之外，在這段時間也將這一年來提的政見，進行一次回顧，如大家所見，基隆是選情最激烈的地區，也希望在選戰的最後關頭，得到江院長的加持，希望所有的支持者明天都要出來投票。

▲▼謝國樑翻轉基隆向前行 藍軍全員出動高喊凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

江宜樺表示，他對於謝國樑非常有信心，謝國樑可以說是難得一見，且在各方面條件都非常優秀的市長人選，這次不只是我們藍營的民眾，而且很多很多中間選民也都很期待謝國樑能夠順利當選，成為我們基隆市的市長。

江宜樺說，就跟國樑的政見一樣，讓基隆成為一個有溫暖、有發展、有希望的城市，我們希望明天所有的鄉親、父老，都要積極踴躍的站出來，支持我們的謝國樑，還有所有國民黨市議員候選人，讓我們在市政府、議會，都有最好的成績。

謝國樑表示，在這個最後的時刻，希望透過這場活動，凝聚我們的團結，在最關鍵的時刻把票催出來，當然我們國民黨的議員也要全壘打，未來大家一起來在市政還有議會，都繼續努力，讓我們團結勝利，改變基隆。

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