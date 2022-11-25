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南投綠營選前之夜　賴清德站台轟國民黨：17年完全執政完全失敗

▲副總統賴清德（中）赴蔡培慧選前之夜站台助選。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」臉書粉專、蔡培慧競選總部提供）

▲副總統賴清德（中）赴蔡培慧選前之夜站台助選。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選明天登場，民進黨南投縣黨部傍晚於南投市、草屯鎮舉辦「南投大團結‧感恩音樂會」，縣長候選人蔡培慧等所有公職候選人齊聚造勢、徒步掃街拜票，已多次到南投站台的副總統賴清德、農委會主委陳吉仲，選前一天更再度到場力挺，抨擊國民黨過去17年「完全執政、完全失敗」，呼籲選民投票支持有心與縣民一起打拚的傑出人才蔡培慧，才能解決南投的問題。

賴清德指出，南投縣過去17年以來，都是國民黨一黨獨大，不但是入主縣政府、縣議會席次過半，2席立委也都是他們的；如果他們在南投做得好也沒話說、甚至要感謝他們，但實情不是如此，前一任縣長李朝卿貪汙腐敗、被判台灣有史以來最重的450年罪刑，竟連救災重建的經費也貪得下去，「這是甚麼樣的良心？」

▲副總統賴清德赴蔡培慧選前之夜站台助選。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」臉書粉專、蔡培慧競選總部提供）

賴清德抨擊現任縣長林明溱則面臨縣政推動不力、沒有重大建設、讓全縣工商停頓、農業無法升級、失業率（尤其婦女失業率）偏高、平均薪資偏低，年輕人留在故鄉無法三餐溫飽，就只好去他鄉外里打拚，2屆8年任期人口流失3萬多人，比一個鄉鎮人口還多，這種嚴重問題充分反映國民黨「完全執政、完全失敗」，呼籲明天鄉親父老就用神聖的選票追究國民黨完全的責任、換人換黨做看看。

賴清德強調，南投縣的嚴重問題不是無可救藥，但也沒有特效藥，要選出好人才來當縣長、給他時間和機會來打拚，才能改變衰敗的命運；他認為傑出人才具備的三個條件：專業的訓練，蔡培慧是魚池女兒，一路苦讀、打拚過程令人不捨，國中開始就半工半讀、讀到台大博士，在大學教書，不要說今年、跟歷年來所有南投縣長候選人比起來，蔡培慧也是不惶多讓、甚至更好。

第二點最重要，要有心和縣民同甘共苦、鬥陣打拚，蔡培慧在台北好好的教職不要，921地震過沒幾天就收拾包袱回南投，一住就這麼多年，投入救災，還擔任九二一重建基金會執行秘書，站在最前線扛起重建南投的重責大任，幫弱勢者重建家園、振興地方經濟發展，有的地方整村倒了、居民不願離開，還想盡辦法幫他們完成重建村落的心願，值得讚許。

南投縣很多人都務農為生，故鄉農民的生活如何大家也不會跟蔡培慧計較，但她在學校教書時，和陳吉仲等一群志同道合的朋友組成台灣農村陣線，有計畫有組織地替農民發聲、爭取權利，與弱勢站在一起，「就是心與大家在一起、疼惜大家、想孝順長輩。」立委在立法院想拿第一名並不簡單，但蔡培慧立委任內就被公民監督國會聯盟評鑑為第一名，是南投之光，做政院中辦執行長時轄區不只南投，但經費都挹注到南投，但因為南投真的有需要，總統蔡英文、他跟行政院長蘇貞昌都不見怪，如果南投縣政府真的有辦法、有經費，她也不用那麼辛苦。

▲副總統賴清德於選前之夜再度幫蔡培慧站台，農委會主委陳吉仲陪同掃街拜票。（圖／蔡培慧競選總部提供）

第三，蔡培慧已拿出建設南投的藍圖，縣民多數務農為生，工商停頓的這幾年，老一輩得不到好的照顧、年輕人離鄉背井等問題，她都一項項提出對策，農業升級計畫，不只是種甚麼賣甚麼，還要運用農業生物科技、提升產值，陳吉仲可以掛保證，工商也要跟著發展，要讓科技業進駐工業區、科學園區。蔡英文從林全、他到蘇貞昌閣揆任內，指示每個縣市不分黨派都推出一項項重大建設，但你的縣市要提出重大計劃啊，否則中央想幫忙也幫不了，行政院核定的科學園區前後有六七個，南投一個都沒有，就讓蔡培慧來做。

賴清德稱許，蔡培慧特別關心年輕人的發展，只要有創意，就要幫助他們有創新創業的機會，滿足理想、為家庭帶來興旺，這個都市就會發展，對長者社會福利也不能輸人，她提出完整周到、長者需要的社福政策；他在這次選舉還看到她的決心和勇敢，誠懇拜託11月26日大家都出來投票支持她，這次選舉不是藍綠對抗或政黨之爭，是要選出最好人才跟大家同心打拚。

南投大團結 感恩音樂會

南投大團結 感恩音樂會 我們正在南投水世界停車場（南投市中興路423號） 賴清德副總統、陳吉仲主委與我們並肩同行 11.26正派、善良，1號蔡培慧 #南投縣長候選人1號蔡培慧 #南投市長候選人1號賴燕雪

蔡培慧 慧做事真實在發佈於 2022年11月24日 星期四

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