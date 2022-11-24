供貨不及「班班缺石斑」　陳吉仲：暫不考慮「石斑換白帶魚」

▲農委會主委陳吉仲表示會全力調度石斑魚供應量，讓每個學生都吃到4次。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為搶救石斑魚產銷，農委會與教育部這學期啟動「班班吃石斑」計畫，但才上路一個月，就傳出魚貨供應調度問題，導致「班班缺石斑」。農委會主委陳吉仲今（24日）表示，會全力調度各地漁民和供應商，加快各種加工處理步驟，盡快讓全國3600多所學校都吃到石斑魚，但並未保證何時會吃完4次。

陳吉仲今天（24日）下午出席「促進國內企業認購國產農產品」記者會，面對媒體聯訪表示，目前石斑魚供應問題，主要是調度問題，因為每縣市吃的進度不一樣，招標業者也不一樣，農委會的權責重點就是，媒合石斑魚的生產漁民，進行各式各樣的加工處理，努力讓全國3600多所學校趕快吃到石斑魚。但對媒體追問，何時才能吃完4次，陳吉仲並未進一步回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，針對立委黃國書在立法院教育文化委員會質詢時建議，若因為石斑魚供貨不足、調度出問題，影響「班班吃石斑」進度，也許可考慮一樣經濟產值高、禁輸到中國的白帶魚捲，用白帶魚替代石斑魚。

對此，陳吉仲回應，只要能解決魚刺問題，樂見營養午餐團膳業者，納入更多國內水產品，但不考慮拿白帶魚捲來替代石斑魚，「班班吃石斑」計畫還是會持續推動。