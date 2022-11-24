「班班吃石斑」傳跳票喊卡　教長保證：一定讓學生吃到四次

記者許敏溶／台北報導

農委會與教育部在本學期啟動「班班吃石斑」計畫，原計畫讓國中小學生營養午餐可吃到4次石斑魚，但上路才一個月，就傳出因為石斑魚供貨量不足而緊急喊卡，教育部長潘文忠今（24日）表示，石斑魚生魚片處理需要時間，加上學校使用需求量相當大，農委會主委陳吉仲說到會盡力調度，所以時間會稍稍延後，請學生等待，但當初提到讓學生吃到四次機會，一定會去執行。

▲「班班吃石斑」因供貨不足緊急喊卡，教長潘文忠表示，一定讓學生吃到四次。（圖／記者許敏溶攝）

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因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，農委會砸六億元經費向漁民購買石斑，並與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，預計讓學生在這學期的營養午餐可吃到4次石斑魚。

儘管漁業署先前也再三保證，國內石斑魚產量無虞，絕對可以供應全國約180萬名學生的營養午餐，而從上月21日起陸續在各縣市上菜，但才剛上路一個月，現在就傳出因為石斑魚供貨量不足而活動緊急喊卡，各縣市教育局只能自己看著辦，也讓外界質疑本學期吃到四次石斑魚政策跳票。

對於外界質疑，立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠進行專案報告，會前接受媒體聯訪時，潘文忠表示，農委會和教育部共同合作，希望讓中小學生有機會吃到石斑魚，陸續已經有許多縣市開始供餐，要特別謝謝學校與廚務人員料理非常珍貴的魚食材，學生都覺得很好吃，也很期待。

潘文忠指出，近期農委會主委陳吉仲提到，學校使用需求量相當大，供應有不足，而石斑魚生魚片處理上需要一些作業時間，因為這次採用外加一道菜的概念，之前教育部也跟學校說明，陳主委提到會盡力調度，當供餐的時後，會提前告知學校，讓學校做好準備，經費是由行政院全部支持，費用也到位，當初提到讓學生吃到四次機會，一定會去執行，但時間會稍稍延後，請學生等待。

立委萬美玲在質詢時質疑，當初提到一學期吃四次石斑魚會跳票，潘文忠則說，要看石斑魚供應情況，但是讓孩子吃四次一定會完成。



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