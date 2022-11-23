「班班吃石斑」傳供貨不足喊卡　教育部：配合農委會時程辦理

▲「班班吃石斑」因供貨不足緊急喊卡，圖為之前高雄前峰國中學生準備吃石斑魚。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許敏溶／台北報導

農委會與教育部在本學期啟動「班班吃石斑」計畫，原計畫讓國中小學生營養午餐可吃到4次石斑魚，但上路才一個月，卻傳出因為石斑魚供貨量不足而緊急喊卡，教育部今（23日）表示，教部配合農委會推動學校午餐採用國產石斑魚計畫，以外加一道菜方式提供學生食用，後續將配合農委會推動時程辦理。

因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，農委會砸六億元經費向漁民購買石斑，並與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，預計讓學生在這學期的營養午餐可吃到4次石斑魚。

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儘管漁業署先前也再三保證，國內石斑魚產量無虞，絕對可以供應全國約180萬名學生的營養午餐，而從上月21日起陸續在各縣市上菜，但才剛上路一個月，現在就傳出因為石斑魚供貨量不足而活動緊急喊卡，各縣市教育局只能自己看著辦。

對此，教育部稍早表示，農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」辦理，在原學校午餐中，採外加一道菜方式提供學生食用，以豐富學生午餐之營養及多樣性，教育部後續將配合農委會的推動時程辦理。

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