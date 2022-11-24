營養午餐4菜1湯！她酸「沒食慾」：一份50元至少煮好吃點...網罵爆

▲網友抱怨營養午餐菜色差。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



實習記者林郁婷／綜合報導

還記得學校的營養午餐都吃些什麼嗎？一名網友就抱怨表示，學校營養午餐看了讓人沒食慾，認為即使菜色不好也應該煮得好吃一點，不過網友看了照片後，發現50元的菜色有肉、有菜、有蛋、有湯，反批原PO「吃米不知米價」。

一名女網友在「爆怨2公社」貼出幾張學校午餐的菜色照，從照片可見，裡頭有滷海帶滷蛋、炸捲、長豆仔、炸雞塊、蛋花湯以及白飯，有菜有肉看起來算是蠻均衡的一餐。不過她卻發文表示，「令人毫無食慾的學生餐點」，指出一餐大約50元，並抱怨說「菜色不好， 至少也要煮的好吃一點」。

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▲▼營養午餐菜色。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

沒想到網友看完紛紛罵原PO根本「吃米不知米價」，認為這樣的菜色50元還要被她嫌棄，「承包的業者利潤很薄，才50塊而已，不然你提議多加錢啊！不要在那邊想要付便宜餐費又想要吃好」、「請問妳沒在買菜煮飯還是沒在外面吃飯過嗎？還是都不用吃？」、「給妳50元妳也煮不出一樣的」、「50元能有這樣的菜色真的要很感恩了」、「這在台北都不只50」。

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