蛋價飆漲回不去！　陳吉仲：承諾「解決蛋荒」，沒說「解決蛋價」

▲農委會主委陳吉仲回應蛋價問題。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者許凱彰／台北報導

國內雞蛋價格飆漲後，居高不降，有立委23日在立法院經濟委員會上，質問農委會主委陳吉仲「蛋價回不去了是嗎？」結果得到陳吉仲「只有承諾『解決蛋荒』，沒說要『解決蛋價』」的回覆。此言一出，在網路上隨即引發討論，有網友直言，「依照這個市場機制，那農委會的功能是什麼」。

立委呂玉玲在說到，國內蛋價從年初開始，一路飆漲，從每台斤30多元，已經來到40多元，且沒有降價的趨勢，雖然國際原物料黃豆、小麥、玉米價格調漲，但看不到農委會在控制蛋價上有任何作為，質問陳吉仲「蛋價回不去了是嗎」？

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此外，立委李貴敏也質疑陳吉仲，3月曾經允諾過解決蛋價問題，但現在已經11月了，現在蛋價還是居高不下，連帶學生的營養午餐也吃不到全蛋，難道農委會解決蛋價和蛋荒的方式就是從國外進口雞蛋嗎？

▲農委會主委陳吉仲回應蛋價質詢，只承諾保證供應無虞。（圖／記者楊惠琪攝）

對於立委接連的問題，陳吉仲直言，他只有承諾「解決蛋荒」，沒說要「解決蛋價」，去年飼料價格跟今年價差大，黃豆玉米漲幅跟今年同期相比，比雞蛋還大，飼料價格漲價，不能讓農民虧損賣蛋，農民要有基本利潤，只能確保國內產蛋、供應無虞，蛋價漲跌要看飼料成本是否有降價空間，農委會尊重市場機制。

有網友看到陳吉仲這番言論，紛紛留言，「承諾解決蛋荒不就＝解決蛋價，搞不懂他的邏輯」、「依這樣的市場機制說法也不用收購香蕉、高麗菜了，農委會的功能是啥」、「幹話王又發功了」、「賣貴點大家少吃，就解決蛋荒問題了」、「所以平衡蛋價是經濟部的事囉？」