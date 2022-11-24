洋香瓜災損救助「陳吉仲說了算」？　農委會：還是要專家到場勘災

▲農委會主委陳吉仲回應洋香瓜災損，只要達20％就核發補助。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年高雄美濃小番茄受「瘋欉」肆虐，農委會認定符合天然現金災害救助條件，其他農產品面對災損也想跟進。農委會主委陳吉仲昨（24日）在立法院承諾，只要災損面積超過20%就可得到現金救助，讓台南洋香瓜有機會從「管理不當」變成「天災影響」，也讓外界質疑「一切都是主委說了算」。農委會今（24日）澄清，還是要經過專家到場勘災，確定是天災，才會核發救助金。

民進黨立委陳亭妃昨（23日）在立院經濟委員會質詢指出，台南洋香瓜近來在安南區、北門區、後壁區都出現災損，隨便去看就都超過20％，但農改場會勘後，卻認定是田地管理出問題，爆氣指出：「農改場去都說是管理問題，只有主委去了才會是天災」，到底要聽農改場的，還是主委的？

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陳吉仲昨當下回應：「當然是聽我的」，並承諾一周內再次進行洋香瓜勘災，只要災損面積超過20％就能領取現金補助。但也引發外界質疑，「主委說了算」凌駕農改場人員的專業判斷，只要立委施壓，就有災損補助。

農委會副主委黃金城今（24日）澄清，任何災損認定還是要交由第一線人員的專業判斷，就算主委去現場，也是會聽農改場的意見，「不是他自己說了算」，但也強調，針對洋香瓜的災損，如果是土地管理不當，應該不會有這麼多場同時發生，坦言氣候異常的確對農業帶來嚴峻挑戰。