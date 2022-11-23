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油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

▲新北市男子（左一）本月21日看到網路上「輕鬆賺10萬」徵人廣告，隨後到桃園面試卻遭監禁，圖為搭乘電梯準備面試監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市男子（左一）本月21日看到網路上「輕鬆賺10萬」徵人廣告，隨後到桃園面試卻遭監禁，圖為搭乘電梯準備面試監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市1名男子11月21日在網路上看到「輕鬆賺10萬」徵才廣告，根據求才廣告前往桃園區面試，未料卻被帶到某社區監禁，幸好面試前曾傳訊息給友人，友人發現當晚無聯繫趕緊報案求助；桃園警分局據報出動大批警力包圍社區，順利誘使犯嫌開門救出受害男子，現場還起出帳簿、金融卡等證物，全案依妨害自由、詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，28歲的新北市籍男子原本擔任油漆工的他嫌油漆工作太辛苦，準備面試換工作，聯繫刊登廣告21歲王姓男子，本月21日晚上10時許，雙方約定碰面後，王男告知需前往桃園市桃園區辦公室面試，新北男被帶到桃園市某社區，男子擔心恐掉入求職陷阱，面試前曾傳訊息給友人，說明自己到桃園區某社區租屋處面試。

▲新北市男子輕信網路徵人廣告，面試後慘遭軟禁，青溪派出所員警到場敲門查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市男子輕信網路徵人廣告，面試後慘遭軟禁，青溪派出所員警到場敲門查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警調查，新北男的友人直到晚間近11時許仍未獲得新北男回覆訊息，立即向桃園警分局報案，青溪派出所長吳政哲根據提供地點查看，出動大批警力將社區包圍，員警到場敲門時，王男隔著鐵門辯稱警方是否有搜索票，否則不讓警方入內，甚至揚言要提告，員警表示，已獲得房東允許進入屋內查看等語，王男不疑有他開門讓員警進入。

▲新北市男子輕信網路徵人廣告，面試後慘遭軟禁，警方在現場起出金融卡、存摺與手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市男子輕信網路徵人廣告，面試後慘遭軟禁，警方在現場起出金融卡、存摺與手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警進入租屋處後，發現新北男子人被軟禁在房內，員警察覺新北男配合王男要求不吵不鬧，因此並未遭毆打凌虐，警方則起出其他被害人金融卡、存摺與手機等證物，研判王男接受詐騙集團上游幹部指揮，將新北男軟禁，以便提供存摺、幫忙提領贓款等工作，警方將王男帶回警局偵訊，依妨害自由、詐欺等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局呼籲，民眾若發現可疑情況，請撥打110報案或165反詐欺專線向警方通報諮詢，籲請民眾共同打擊詐欺不法集團，維護社會治安。

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