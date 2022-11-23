　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖漁民失蹤1年「遺體漂日本」　今入塔安厝...妻曝發現屍體秘辛

▲澎湖縣章姓漁民的遺體漂流到日本，他的老婆與小門村村長出面感謝相關單位的協助。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖縣章姓漁民的遺體漂流到日本，章男的老婆（右）與小門村村長（左）出面感謝相關單位的協助。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、翁子皓／澎湖報導

日本長崎縣警方去年11月在海灘發現無名屍，但遺體僅剩部分骨骸，後經由骨骸右大腿骨上的醫療骨釘與DNA比對，最後追出無名屍身分是澎湖縣西嶼小門村章姓漁民。章男的妻子今（23）出面向日本及台灣相關單位致謝，並表示當初發現丈夫的日本青年，是被丈夫托夢，才找到丈夫的遺體。

去年11月20日，一名日本年輕人在長崎縣五島市海灘上發現一具無名屍，但屍骸僅剩脊椎骨、髖骨、左右股骨等。日本警方檢視遺骸右大腿骨，發現有1支醫用的髓內骨釘、4個螺釘，確認廠牌是Johnson & Johnson Co., Ltd，因此立即根據醫療器材編碼，追出此醫材僅銷往台灣、中國、印度及南韓等地。

今年8月12日，日本警察廳函請我國刑事局進行DNA比對，未發現相符者，因此刑事局又轉請我國法務部法醫研究所比對尋親家屬資料庫，赫然發現無名屍與章姓一家血緣關係機率高達99.999％。而去年7月27日失蹤的章男，因曾出過車禍，右大腿有置入骨折固定醫材，經法醫研究所比對家屬提供的章男身體特徵資料後，終於確認無名屍的身分就是去年失蹤的章男。

澎湖小門村村長表示，很感謝日本官方，台灣相關單位關心漁民，讓家屬能找回章男的遺體。章男的妻子說，章男去年7月27日凌晨獨自一人駕船出海捕小管，但音訊全無，直到當天中午有其他漁船經過空殼嶼附近，發現章男的船上空無一人，才緊急向海巡報案，但一年過去，始終沒有章男的消息。

章妻說，去年日本有名年輕人到長崎海邊釣魚時，在沙灘上見到一不明物體，原本以為是牛或豬的屍體，當下沒有太在意，後來回家後，竟夢到一名老人向他託夢，希望他能回去救他，年輕人在半信半疑之下，在友人陪同下重回海灘確認，果真發現一具無名屍，嚇得趕緊報案。

章妻表示，日本人起初查不出遺體的身分，也沒有人前去認領，最後是在遺骸右大腿骨發現一根鐵釘，並經過DNA比對後，才總算確認章男的身分，而她的兒子也在本月經相關單位協助下，前往日本認領章男的遺體，並在當地火化後，將骨灰帶回台灣，並於昨日入塔安厝。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
歐尼爾開酸魔獸來台打球　霍華德高EQ回應了
LIVE／汪小菲的床墊現身！　S HOTEL要處理掉了
台灣人遺體漂日本　日男見老人託夢「救我回去」
快訊／千萬床墊真的要處理掉了！　S HOTEL將公開過程
遭張蘭控婚內出軌具俊曄！大S霸氣回擊　陸網友狂讚
大S交代「100萬備用金」由來　撇親列明細表多要錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

澎湖漁民失蹤1年「遺體漂日本」　今入塔安厝...妻曝發現屍體秘辛

當街暴打女候選人！男辯「失戀+丟錢包」雙手上銬移送北檢

出任務住飯店！淫少校自認與女同事「關係不單純」　三度硬上不成

少女和男友摩鐵激戰　「房錢平分+櫃台拿套子」...事後告性侵

警查獲4名縣市長候選人涉賄買票　全國已破獲選舉賭盤42件79人

疑拒當火山孝子惹殺機！桶屍案蛇蠍女「編在世假象」　傳訊內容曝

桶屍案追共犯！高大成「水泥塊查第三人皮屑」　推測背後有大咖

屏東恆春里長候選人送洋酒+現金買票　10萬交保限制住居

1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

澎湖漁民失蹤1年「遺體漂日本」　今入塔安厝...妻曝發現屍體秘辛

當街暴打女候選人！男辯「失戀+丟錢包」雙手上銬移送北檢

出任務住飯店！淫少校自認與女同事「關係不單純」　三度硬上不成

少女和男友摩鐵激戰　「房錢平分+櫃台拿套子」...事後告性侵

警查獲4名縣市長候選人涉賄買票　全國已破獲選舉賭盤42件79人

疑拒當火山孝子惹殺機！桶屍案蛇蠍女「編在世假象」　傳訊內容曝

桶屍案追共犯！高大成「水泥塊查第三人皮屑」　推測背後有大咖

屏東恆春里長候選人送洋酒+現金買票　10萬交保限制住居

1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

林智堅批余邦彥政治變色龍！　「讓林耕仁情何以堪」

10月工業生產年減連二黑　指數創歷年同月次高

買喜憨兒麵包「料也太多」　他見價格又驚：好划算！一眾也推爆

今年確定無人申請FA　新制上路仍難以攪動市場

偷情男女野戰一半　突然被淋「50條強力膠黏私處」詭異曝屍森林

好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

歐尼爾開酸魔獸來台打球　霍華德高EQ回應：停止仇恨吧

「4種蔬果」最容易殘留農藥！　香蕉不洗＝吃毒

富士康鄭州廠宿舍外暴力事件　鴻海：持續溝通避免再次發生

台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

社會熱門新聞

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

母剛過世！她秒領光26萬存款　家人怒告

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

即／北市候選人遭攻擊「頭部縫4針」　25歲男曝動手原因

妻承諾等他回來　夫坐牢3年後見通知傻了

轎車關鍵1物！抓包夫出軌　小三：你過短

女同事誘人夫：會議室等你　狂啪20次慘了

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

更多熱門

相關新聞

日FTX受災有保障　金管會3大解釋台灣無法比照辦理

日FTX受災有保障　金管會3大解釋台灣無法比照辦理

有關外界指稱日本金融廳對境內外的虛擬貨幣所有監管，但台灣卻沒有，民眾質疑政府未保障境外交易所在台用戶的權益，對此，金管會提出三大解釋。

德國對戰日本！　運彩「死亡之組」賠率、下注眉角出爐

德國對戰日本！　運彩「死亡之組」賠率、下注眉角出爐

日本友誼市山形市回贈感謝燈籠給台南

日本友誼市山形市回贈感謝燈籠給台南

日估5年內軍費翻倍　專家建議廣泛增稅

日估5年內軍費翻倍　專家建議廣泛增稅

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

關鍵字：

日本澎湖無名屍

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面