澎湖漁民失蹤1年「遺體漂日本」　今入塔安厝...妻曝發現屍體秘辛

▲澎湖縣章姓漁民的遺體漂流到日本，章男的老婆（右）與小門村村長（左）出面感謝相關單位的協助。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、翁子皓／澎湖報導

日本長崎縣警方去年11月在海灘發現無名屍，但遺體僅剩部分骨骸，後經由骨骸右大腿骨上的醫療骨釘與DNA比對，最後追出無名屍身分是澎湖縣西嶼小門村章姓漁民。章男的妻子今（23）出面向日本及台灣相關單位致謝，並表示當初發現丈夫的日本青年，是被丈夫托夢，才找到丈夫的遺體。

去年11月20日，一名日本年輕人在長崎縣五島市海灘上發現一具無名屍，但屍骸僅剩脊椎骨、髖骨、左右股骨等。日本警方檢視遺骸右大腿骨，發現有1支醫用的髓內骨釘、4個螺釘，確認廠牌是Johnson & Johnson Co., Ltd，因此立即根據醫療器材編碼，追出此醫材僅銷往台灣、中國、印度及南韓等地。

今年8月12日，日本警察廳函請我國刑事局進行DNA比對，未發現相符者，因此刑事局又轉請我國法務部法醫研究所比對尋親家屬資料庫，赫然發現無名屍與章姓一家血緣關係機率高達99.999％。而去年7月27日失蹤的章男，因曾出過車禍，右大腿有置入骨折固定醫材，經法醫研究所比對家屬提供的章男身體特徵資料後，終於確認無名屍的身分就是去年失蹤的章男。

澎湖小門村村長表示，很感謝日本官方，台灣相關單位關心漁民，讓家屬能找回章男的遺體。章男的妻子說，章男去年7月27日凌晨獨自一人駕船出海捕小管，但音訊全無，直到當天中午有其他漁船經過空殼嶼附近，發現章男的船上空無一人，才緊急向海巡報案，但一年過去，始終沒有章男的消息。

章妻說，去年日本有名年輕人到長崎海邊釣魚時，在沙灘上見到一不明物體，原本以為是牛或豬的屍體，當下沒有太在意，後來回家後，竟夢到一名老人向他託夢，希望他能回去救他，年輕人在半信半疑之下，在友人陪同下重回海灘確認，果真發現一具無名屍，嚇得趕緊報案。

章妻表示，日本人起初查不出遺體的身分，也沒有人前去認領，最後是在遺骸右大腿骨發現一根鐵釘，並經過DNA比對後，才總算確認章男的身分，而她的兒子也在本月經相關單位協助下，前往日本認領章男的遺體，並在當地火化後，將骨灰帶回台灣，並於昨日入塔安厝。