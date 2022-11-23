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世足阿根廷輸了！南投明燈允發100份雞排　300人龍秒殺畫面曝

記者高堂堯／南投報導

2022卡達世界第2天爆出超級大冷門，世界排名第3的阿根廷昨日對陣排名第51的沙烏地阿拉伯，最終以1比2吞敗收場。自稱「南投明燈」的吳姓男網友決定履行開賽前的承諾要請百份雞排，今天下午湧入近300人，100片雞排15分鐘就發送一空，搶頭香的婦人笑稱自己是「雞排迷」，沒看世足賽，只看到網路發雞排就到現場排隊。

▲世足賽爆冷門南投吳姓網友發百份雞排。（圖／記者高堂堯攝）

▲世足賽阿根廷輸給沙烏地阿拉伯大爆冷門，南投吳姓網友發百份雞排湧入300人排隊。（圖／記者高堂堯攝，以下同）

▲世足賽爆冷門南投吳姓網友發百份雞排。（圖／記者高堂堯攝）

37歲吳姓男子表示，因為覺得南投人口老化、缺乏活力和生氣，才想發揮年輕人的創意PO出祭品文、炒熱一下社群氣氛，完全沒想到不被看好的沙烏地阿拉伯真的擊敗強敵阿根廷，也認為網路言責自負，因此掏腰包購買雞排贈送鄉民、兌現承諾。

▲世足賽爆冷門南投吳姓網友發百份雞排。（圖／記者高堂堯攝）

吳男說自己從事環保回收業，只是領基本工資的基層人員，好在雞排店老闆佛心，原本一片原價65元只算他60元，總共花了6600元購買110片，自留10片享用。

吳男於下午5點在南投人聊天室PO出發放地點，位於南投市最熱鬧的星期三夜市中，當下就有民眾跑去排隊，現場約湧現倍數的200多人，100片雞排自6時起分2批發放、約15分鐘就發送一空，搶到頭香的婦人說她不是足球迷，也沒看世足賽，只是看到網路說發雞排就來了，笑稱自己是「雞排迷」，有不少向隅的民眾難掩失望，但還是搶著跟吳男合影留念，稱讚他說到做到、精神可嘉。

▲世足賽爆冷門南投吳姓網友發百份雞排。（圖／記者高堂堯攝）

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