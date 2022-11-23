疑拒當火山孝子惹殺機！桶屍案蛇蠍女「編在世假象」　傳訊內容曝

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市神岡區一處工廠10月26日傳出駭人聽聞的桶屍命案，陳姓男子失蹤多年，竟離奇陳屍塑膠桶中，還遭人以水泥封屍。警方深入追查，發現曾承租下該處廠房、與陳男曾交往過的蔡姓酒店女涉有重嫌，且蔡女在陳男遇害後，還刻意使用陳男手機傳訊給其家人，營造他還在世的假象，企圖拖延家屬報案。由於蔡女涉有重嫌，昨(22日)晚間已聲押禁見獲准。

▲陳男遭殺害後，遭以水泥封屍，盛裝在橘色塑膠桶中。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，蔡女曾向二房東租下該處廠房，但卻因欠租而搬離，該廠房因此遭廢棄，直到多年後二房東重新啟用，前往整理時意外在角落發現一只橘色塑膠大桶，且上方還被水泥封住，推倒後水泥碎裂，赫見其中竟埋藏一具男屍，嚇得急忙報警，全案也因此曝光。

▲二房東整理廢棄許久的廠房，意外揭露桶屍案。（圖／記者許權毅攝）

陳男失蹤約3年，警方抽絲剝繭追查，發現租下該處廠房的蔡女，過去曾與陳男有過交往關係，立即上門將人帶回，並列為被告。而蔡女反應相當冷靜，似乎對於警方上門早有心理準備，淡定的態度連警方都備感詫異。

案經多日偵查，警方追溯數位鑑識資料調取區間，鎖定蔡女的數位支付與電子發票等事證，掌握蔡女在案發接近時間曾有購買水泥、工業塑料桶、水泥攪拌電鑽等器材工具；此外，在陳男遇害後，蔡女還持陳男的手機，傳訊向其家人稱「我現在在國外」等訊息，營造陳男還活在人世的假象，企圖藉此拖延家屬報案時間。

據悉，蔡女是酒店紅牌，位列12金釵之一，過去死者陳男曾砸下重金與蔡女交往，但後來卻疑似不願再當火山孝子，而與蔡女爆發各項財務糾紛，懷疑因此種下殺機，遭殺害封屍。昨警方再傳喚蔡女到案，認為她涉嫌殺人、遺棄屍體且嫌疑重大，晚間向法院聲請羈押禁見獲准，不排除還有其他共犯。

▼蔡女涉嫌重大，昨晚間聲押禁見獲准。（圖／記者白珈陽攝）