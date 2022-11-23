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王世堅對黃珊珊大喊「我虧欠妳」！　網眼眶濕了：選戰最美好畫面

記者邱晟軒／綜合報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（23日）下午車掃拜票，途中巧遇民進黨台北市議員王世堅的掃街車隊，兩隊人馬互相熱情揮手，黃珊珊向王世堅高喊「加油凍蒜」，王世堅則高喊「珊珊加油，王世堅虧欠你」。消息曝光後，引發許多網友直呼「整場選戰最美好的畫面」、「難得看到正面的選舉相關新聞」。

本站今報導「黃珊珊掃街巧遇喊『加油凍蒜』　王世堅笑回：加油！我虧欠妳」指出，黃珊珊23日下午與「小雞」林珍羽一同到後站商圈掃街拜票，途中巧遇正在小吉普車上車掃的王世堅，儘管當時黃珊珊在講電話，也趕緊站在路旁，與林珍羽、黃珊珊陣營一同揮手打招呼。

畫面中可見，黃珊珊向王世堅大喊「王世堅加油，凍蒜凍蒜」，而一旁同選區的林珍羽也跟著喊「凍蒜凍蒜，一起凍蒜，一起打拚！珊珍海味世間情」，而王世堅也拿著麥克風回應，「珊珊加油，王世堅虧欠妳！」逗得黃珊珊哈哈大笑。

▲▼黃珊珊掃街巧遇王世堅。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲▼黃珊珊掃街巧遇王世堅。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲黃珊珊掃街巧遇王世堅，彼此互相打氣。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

黃珊珊、王世堅雙方日前曾因相互支持而引發各界議論，王世堅甚至還因此遭到前議員王浩宇、綠營側翼責難，不過今天拜票過程中巧遇，雙方仍互相加油打氣，畫面曝光後掀起許多網友迴響。

大批網友在《ETtoday新聞雲》粉絲專頁貼文下紛紛留言，「真希望每場選舉都是這種氛圍」、「難得看到正面的選舉相關新聞」、「如果這不是真男人，那什麼是真男人」、「彼此很有風度，選舉就是要優雅，又不是有仇」、「百年難得一見的畫面」、「這應該是這幾年選戰下來最美好的畫面了」。

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲王世堅、黃珊珊互相加油的舉動，引發網友熱烈迴響！（圖／《ETtoday新聞雲》粉絲專頁）

還有許多網友大讚，「林珍羽的反應氣度也相當優秀呢」、「這才是我喜歡的選舉的樣子」、「感動！希望我們台灣的政治都可以這麽溫暖」、「這樣的選舉風氣我比較喜歡」、「民主選舉的好榜樣」。

更有鄉民在批踢踢八卦板上發文，表示看到這則新聞跟影片的時候，眼眶濕了，他感嘆「曾幾何時，選賢與能變成了一個遙不可及的口號」、「台灣，什麼時候變成了這樣的環境？我們到底有多久沒看過兩個陣營的候選人像這樣和平競爭，互相加油了？」

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

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