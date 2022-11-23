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黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

▲PAK空包彈並無納管，成為黑幫成員改裝子彈的最愛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲PAK空包彈並無納管，成為黑幫成員改裝子彈的最愛。（下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

根據《鏡週刊》報導，用在影視作品拍攝的PAK空包彈，成為台灣黑幫槍擊案開槍子彈來源首選，PAK空包彈無法擊發子彈，擊發產生類似真槍的火花、聲響，但近年來台灣黑幫利用更換彈頭的簡易加工方式，生產大批擁有槍廠生產的原裝彈殼、底火的精良槍彈；根據警方內部資料統計，PKA空包彈改裝成具殺傷力槍彈的趨勢越來越多，槍擊重案現場警方查扣的擊發彈殼，槍彈PAK改裝彈已占槍擊案總數的4成。

根據台灣玩具槍業者私下透露，明明台灣非槍枝開放國家，每年報關進口的PAK火藥空包彈數量卻在數十萬到百萬發之譜，「拍戲拍電影需要這麼多道具空包彈嗎？」

▲PAK空包彈並無納管，成為黑幫成員改裝子彈的最愛。（圖／記者張君豪翻攝）
 

知情警員透露，早年黑幫改造槍枝，均得從道具槍的裝飾彈分解，取得尺寸與真實槍彈相符的銅質彈頭、彈殼後，再回填底火製成改造槍彈，由於每人拆解回填火藥的成分、工藝技術有別，試槍走火膛炸，甚至子彈掉落爆炸的烏龍意外時有所聞。

但近年不肖玩具槍業者紛紛從歐美槍械大廠進口原裝的「PAK空包彈」該類子彈的彈殼底火都是正規槍廠生產，加上火藥也是真實槍械彈藥填裝，僅彈頭用塑膠套塞住，有心人士要改造槍彈可謂相當容易，只需額外購買壓裝彈頭的擠壓鉗床、裝飾彈銅質彈頭，一人在家也可輕鬆改裝出大批性能與制式子彈相類的槍彈。

加上目前這些歐美大型槍廠出產的制式空包彈（PAK子彈）並非管制品，網路或部分生存遊戲店均可以每顆約3-50元新台幣價格購買，加上以上述方法改裝的槍彈威力強大不遜於制式槍彈，警界內部資訊顯示，包含南投生技公司4死槍擊命案，槍手使用開槍殺人的子彈就是上述方式改造取得

全台警槍擊案鑑識數據也顯示，近五年使用PAK空包彈改裝的犯案槍彈越來越多，占比全般槍擊案比率從5年前的15%攀升到最高接近40%；台灣並非槍枝開放國家，卻放任有改裝潛力的PAK空包彈在市面銷售，且業者進口數量與台灣影視業拍片消耗量根本不成比例，居間無任何納管流程，儼然成為黑幫開槍傷人犯罪最佳的彈藥補充來源。

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