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選前淨化治安！南警抄56賭場查黑槍　斬斷15億非法金流

▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局為有效淨化選前治安，全面防制地下賭盤介入，影響九合一選舉公平性，自10月24日開始執行選前「全國同步掃蕩賭博專案行動」，連日強力掃蕩六合彩、網路賭博等選舉賭盤簽注不法管道及賭博場所。

▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，截至11月9日止查獲56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，查扣賭資現金133萬元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果相當豐碩！

▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，刑警大隊偵五隊經溯源追查上游組頭，於新營區查獲謝嫌經營加州彩、六合彩、大樂透、今彩539簽賭網站，並追查至雲林縣古坑鄉查獲王嫌等2人經營六合彩賭博網站，查扣賭資現金80萬餘元，且於簽賭站沙發扶手抽屜內，起獲均已裝填子彈之暗藏黑槍2把，統計賭資交易金額高達9億元；刑警大隊毒緝溯源專案組經動員本局各分局警力，拂曉出擊兵分多路同步搜索，查緝8處地下今彩539簽賭站，一舉破獲蔡嫌為首11人網路簽賭集團，查扣賭資現金29萬餘元，清查不法金流投注賭資逾5億元。

▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五分局查獲劉嫌等5人經營六合彩職業簽賭站，查扣賭金9萬餘元，統計涉案賭資5,500萬元；永康分局查獲林嫌等3人經營六合彩、大樂透及今彩539地下簽賭站，涉案簽賭金額5千萬元；第三分局查獲陳嫌在內共31人天九牌職業賭場，查扣賭資現金3萬餘元。統計此次賭博專案達到警政署查緝賭博A級標準共計10件，B級及C級各有2件，成績亮眼。

▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑警大隊長林宏昇表示，為杜絕賭博衍生社會治安疑慮，又年底選舉將屆，避免選舉賭盤影響選舉結果，此次行動針對隱身轄內之職業賭場或簽賭站等積極佈線查緝，絕不容許外力及黑槍等惡勢力介入擾亂選舉，臺南市政府警察局秉持嚴正執法態度，將不定期執行專案嚴密掃蕩，溯源刨根強勢剷除不法份子，展現打擊犯罪及穩定治安的決心與魄力。

▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局全力投入查賭肅槍，查獲各式賭博56件105人，投注賭資規模合計高達15億元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆，打擊成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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