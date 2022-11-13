高雄都會公園6少安全帽狂毆！他被打到縮牆角...警方回應了　　　　　

▲高雄都會公園發生暴力圍毆凌虐案 。（圖／翻攝《黑色豪門企業》，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名臉書社團《黑色豪門企業》貼出一段影片，標註說明「高雄黑幫入侵校園」，一名疑似男同學被近7個人圍毆，過程中還被人拿安全帽狂甩，地點是在都會公園，是某護專學生在打人之前，就帶別人到公園凌虐。

這段影片中，一名疑似學生的青少年被多人輪番圍毆，還遭施暴者拿安全帽狂甩頭部，被打到無力招架，只能一路躲到牆角，雖然沒有說話，不過臉上明顯看得出很驚恐；被害人還被壓在地上狂毆，整段影片約3分多鐘。《黑色豪門企業》並標註「高雄黑幫入侵校園」，並表示施暴者在學校打人的前一天，就帶別人到公園凌虐。

稍早，《黑色豪門企業》貼出影片，內容是高雄某護專一名男同學被控言語吃女學生豆腐，被帶到學校頂樓「處理」，詳見《高雄校園暴力！護專生被控吃學妹豆腐 樓梯間遭痛毆+下跪道歉》；《黑色豪門企業》在PO出影片時，就已經強調有2起暴力事件，不過警方似乎刻意「輕描淡寫」。

在都會公會的這起圍毆凌虐案件，所屬楠梓分局說明，「經查係轄內都會公園於今年10月25日晚間，因少年相互間借貸糾紛引發圍毆傷害案，旋即查知被害少年身分(未報案)及動手毆打之邱姓等6名少年，全案約制涉案少年勿恃強凌弱及以身試法外，並依妨害秩序等罪移請臺灣高雄少年及家事法院審理」。

▲黑色豪門企業po出影片時，說是「黑幫入侵校園」 。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）