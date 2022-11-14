黑幫屁孩中彈畫面曝！聽槍聲嚇到抱胸猴跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市李男與江男(16歲)14日凌晨分開2車在路上競逐，於忠孝東路一段地下道追撞前方白色小客車，造成駕駛王男(24歲)無辜喪命。警方獲報到場，李男態度囂張不斷叫囂，還出手推警，警方對空鳴槍示警無果，最後連開2槍擊中李男腿部，並將人壓制帶回調查。

▲李男與江男開車競逐，超車不慎撞翻前方白色轎車，造成駕駛王男無辜喪命。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，當時李男車上還有另名男性友人；而江男則開車載著另外3男1女，兩車凌晨4時許就在忠孝東路上競逐狂飆，當行經地下道時，開在前方的李男想超車，車頭一扭即撞上前方白色小客車，白車當場失控翻覆，駕駛王男無端遭到屁孩波及，慘被壓在車下，當即失去呼吸心跳身亡；而與王男同車的女伴則幸運受到輕傷。

透過現場畫面可以看到，李男當時氣焰甚高，像隻潑猴般對著警方不斷叫囂，「你不要逼我喔」，還不斷向前動手推警，見到警方拔槍仍毫無畏懼，反而張開雙臂持續叫囂，態度極其惡劣，警方見狀隨即對空鳴槍示警，李男聽見槍聲還嚇得抱胸跳了起來，隨後發現自己並未中彈，又立刻恢復他的狂妄態度瘋狂嗆警，警方再度鳴槍未果，最終連開2槍擊中李男腿部，他當場痛得倒地翻滾，氣焰全消、孬樣一覽無遺。

▲▼李男對著警方不斷叫囂，聽到槍聲還嚇得抱胸猴跳，但仍持續嗆警，最終被開槍擊中腿部。（圖／記者張君豪翻攝）

李男倒地後，警方立即上前壓制，並在他身上起獲一把折疊刀，目前已將他帶回調查。另外，另名涉嫌競逐的江男雖無酒駕，但他年僅16歲，是無照駕駛，當時車內除他還有3男1女，案發當下見到前方的李男追撞肇事，嚇得緊急剎車，隨後逃離現場，警方事後調閱監視器循線傳喚5人到案。

目前這幾荒謬的競逐車禍案，警方共逮捕7人(6男1女)，初步了解涉案人士有竹聯幫靜安會背景，後續將依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。