　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑幫屁孩中彈畫面曝！聽槍聲嚇到抱胸猴跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市李男與江男(16歲)14日凌晨分開2車在路上競逐，於忠孝東路一段地下道追撞前方白色小客車，造成駕駛王男(24歲)無辜喪命。警方獲報到場，李男態度囂張不斷叫囂，還出手推警，警方對空鳴槍示警無果，最後連開2槍擊中李男腿部，並將人壓制帶回調查。

3車警政署前競飆！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲李男與江男開車競逐，超車不慎撞翻前方白色轎車，造成駕駛王男無辜喪命。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，當時李男車上還有另名男性友人；而江男則開車載著另外3男1女，兩車凌晨4時許就在忠孝東路上競逐狂飆，當行經地下道時，開在前方的李男想超車，車頭一扭即撞上前方白色小客車，白車當場失控翻覆，駕駛王男無端遭到屁孩波及，慘被壓在車下，當即失去呼吸心跳身亡；而與王男同車的女伴則幸運受到輕傷。

▲▼ 黑幫屁孩行政院前大鬧，熱褲妹一旁冷眼說笑 。（圖／記者游宗樺攝）

透過現場畫面可以看到，李男當時氣焰甚高，像隻潑猴般對著警方不斷叫囂，「你不要逼我喔」，還不斷向前動手推警，見到警方拔槍仍毫無畏懼，反而張開雙臂持續叫囂，態度極其惡劣，警方見狀隨即對空鳴槍示警，李男聽見槍聲還嚇得抱胸跳了起來，隨後發現自己並未中彈，又立刻恢復他的狂妄態度瘋狂嗆警，警方再度鳴槍未果，最終連開2槍擊中李男腿部，他當場痛得倒地翻滾，氣焰全消、孬樣一覽無遺。

▲▼ 黑幫屁孩中彈畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼李男對著警方不斷叫囂，聽到槍聲還嚇得抱胸猴跳，但仍持續嗆警，最終被開槍擊中腿部。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ 黑幫屁孩中彈畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

李男倒地後，警方立即上前壓制，並在他身上起獲一把折疊刀，目前已將他帶回調查。另外，另名涉嫌競逐的江男雖無酒駕，但他年僅16歲，是無照駕駛，當時車內除他還有3男1女，案發當下見到前方的李男追撞肇事，嚇得緊急剎車，隨後逃離現場，警方事後調閱監視器循線傳喚5人到案。

目前這幾荒謬的競逐車禍案，警方共逮捕7人(6男1女)，初步了解涉案人士有竹聯幫靜安會背景，後續將依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她還裝傻大哭
中職第一人！　他正式取得本土身份
快訊／正面對決！　夏克立現身法院開戰黃嘉千
快訊／BA.5疫情已經結束！　下周有望宣布戶外免戴口罩
LIVE／涉詐助理費？　高虹安親上火線回應「13頁密帳」
快訊／中職自由球員公告！　25人可行使FA
快訊／防疫再鬆綁！　下月起入境調增「每週20萬人次」
快訊／今增40死！本土+16578　40多歲男「打四劑」確診
財長證實國安基金護盤「跨年」　4大原因不退場
檢舉魔人傻眼了！警開罰單寫錯　1200元罰金要退還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

淫爪插女店員「圍裙口袋」上下滑動　色男摸大腿辯給小費被打臉

快訊／正面對決！夏克立現身法院與黃嘉千開戰

酒後肚子餓騎車出門買宵夜　警車面前闖紅燈這下慘了

變態！搭捷運強拉別人手摸鳥　噁男辯「看時間」遭判刑8月

2男相約貢寮釣魚失蹤雙亡！1人龍洞三支海域尋獲　1人遺體卡石縫

忠孝東路競逐釀1死！涉案男有「幫派註記」　疑竹聯幫靜安會成員

又見台版柬埔寨！「假面試真囚禁」5男1女被消失　詐團7人收押

光頭狼帶9歲女童頂樓看風景！從後緊抱猥褻　她聽見解皮帶聲嚇壞

檢舉魔人傻眼了！警開罰單竟寫錯日期　1200元罰金要退還

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

淫爪插女店員「圍裙口袋」上下滑動　色男摸大腿辯給小費被打臉

快訊／正面對決！夏克立現身法院與黃嘉千開戰

酒後肚子餓騎車出門買宵夜　警車面前闖紅燈這下慘了

變態！搭捷運強拉別人手摸鳥　噁男辯「看時間」遭判刑8月

2男相約貢寮釣魚失蹤雙亡！1人龍洞三支海域尋獲　1人遺體卡石縫

忠孝東路競逐釀1死！涉案男有「幫派註記」　疑竹聯幫靜安會成員

又見台版柬埔寨！「假面試真囚禁」5男1女被消失　詐團7人收押

光頭狼帶9歲女童頂樓看風景！從後緊抱猥褻　她聽見解皮帶聲嚇壞

檢舉魔人傻眼了！警開罰單竟寫錯日期　1200元罰金要退還

吳怡霈主持「講話就可以賺錢好輕鬆喔」被酸！ 高EQ回答被讚爆

A級球員13人！陳俊秀市場最大咖　兄弟複數約綁陳子豪、鄭凱文

5+n上路！民眾「自主健康管理看牙遭拒」　王必勝：會盡量和診所溝通

孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

評北市「平庸藍、仇恨綠」　黃珊珊：蔣萬安無法控制背後五府千歲

SWAG首招校園大使　組隊「學術研究」 結業能拿20萬助學金

再反殺綠營側翼！徐巧芯被改名「徐惡」　一筆重製回擊：除惡務盡

不只要魔獸！台職籃狂搶NBA球星　陸媒：CBA感受到危機

《文森佐》有望推第二季！　編劇大方鬆口：私下有跟宋仲基談

華航「皮卡丘彩繪機CI」紀錄片上線　一窺史上彩繪工程之最

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

屁孩飆車翻覆1死！熱褲妹冷眼說笑：我要尿尿

黑幫屁孩街頭競逐！無辜男遭撞壓車底慘死

男大生歡唱後酒駕騎車自撞亡　父撫屍痛哭

畫面曝！屁孩聽槍聲嚇到抱胸猴跳　下秒中彈躺地翻滾

賓利違規左轉遭男大生攔腰撞　百萬修理費噴飛　

快訊／男大生酒駕載19歲女自撞！頭部重創命危

「打靶有種朝我開槍！」二等兵嗆班長遭判刑

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

景美站附近火警　煙霧瀰漫整條街

獨／遭撞準新娘要出院了！怕家裡負債想賺錢

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

台中出租套房淪淫窟　7女4男被抓

更多熱門

相關新聞

黑幫競速釀1死　警開槍打大腿！署長讚展現公權力

黑幫競速釀1死　警開槍打大腿！署長讚展現公權力

警政署長黃明昭5日親赴新北市警局統籌指揮，通令全國警方6日起執行「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」要求全台警方掃蕩不法詐欺集團及黑幫犯罪，溯源追查幕後黑手，及協助相關案件被害人後續醫療安置事。

6人求職慘淪豬仔遭囚虐打　無良收簿集團7人收押

6人求職慘淪豬仔遭囚虐打　無良收簿集團7人收押

金六結軍營外牆被撞破　現場傪況畫面曝

金六結軍營外牆被撞破　現場傪況畫面曝

兩對夫妻爬泰安虎山沒體力　消防隊忙翻

兩對夫妻爬泰安虎山沒體力　消防隊忙翻

黑幫屁孩街頭競逐！無辜男遭撞壓車底慘死

黑幫屁孩街頭競逐！無辜男遭撞壓車底慘死

關鍵字：

忠孝東路黑幫吃子彈影音

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面