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興隆路槍擊案偵破　建商拒發包土方遭槍擊！竹聯文仁會7人被逮

▲台北市警方出動北市特勤隊逮捕涉及興隆路建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長及涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方逮捕涉及興隆路建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長及涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區10月5日下午發生槍擊案，林姓建設公司負責人與妻子正準備從興隆路二段自家公司旁開車離開，卻遭22歲邱姓男子持改造手槍近距離從背後狙擊，射中林姓負責人大腿，槍手傷人後自行攜槍投案。警方懷疑幕後有藏鏡人教唆，台北市刑大與文山二警分局共組專案小組展開追查。

警方溯源發現，原來被害人林姓建商手擁多筆土地開發案，竹聯幫仁堂文仁會曾開口索討相關營建工程的土方遭到峻拒，才會賣通槍手開槍示威，警方日前收網逮捕該幫林姓副會長等7名涉案犯嫌，訊後依組織犯罪、恐嚇等罪嫌送辦。

▲台北市警方出動北市特勤隊逮捕涉及興隆路建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長及涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方出動北市特勤隊逮捕涉及興隆路建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，林姓被害人遭槍擊後，邱姓槍手就帶著犯案槍枝及彈匣、剩餘5發子彈後，自行跑步到對街興隆路派出所投案，假稱幫朋友出氣，但警方查出家住台東市的邱男搭火車提前一周北上，抵達大台北地區後先在新店區投訴商旅，疑接收槍彈、開槍命令後，依幫派交付的行凶計畫，執行開槍傷人行動。

警方溯源追查，發現邱男和竹聯幫仁堂文仁會成員有互動，懷疑他為外圍分子，另外該會林姓副會長在文山區景興路也涉有堂口，文仁會年輕幫眾也經常在文山、新店中和一代鬧事，也涉及多起暴力討債、工程圍事等暴力犯罪，警方日前收網逮捕包含林姓主嫌在內等7名犯嫌，並當場查扣到改造手槍 1 把、子彈 4 顆、各類刀械、球棒、空氣槍、 工程公司大小公司章、存摺、現金新台幣 15 萬 7 千元及監視器主機等證物。

▲台北市警方出動北市特勤隊逮捕涉及興隆路建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長及涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲專案小組起獲大批刀械槍枝現金等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

竹聯幫文仁會副會長林男到案後否認涉案，辯稱開槍是邱男個人行為與他無關，但檢警掌握關鍵通聯，及部分幫眾指證陳述，認定林男因索討土方工程承包，意圖瓜分建商逾百萬元工程利益遭拒，這才涉嫌教唆槍手開槍示威，警訊後依組織犯罪、恐嚇、槍砲、殺人未遂等多項罪名將林男等人送辦；林嫌因到案後拒絕陳述犯罪事實，遭台北地檢署檢察官聲押獲准。

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