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美國維吉尼亞大學發生槍擊案致「3死2傷」　警方陸空緝捕中

▲▼維吉尼亞大學發生校園槍擊案，槍手身分是叫做瓊斯（Christopher Darnell Jones, Jr.）的校內學生。（圖／翻攝自twitter／@UVAPolice）

▲維吉尼亞大學發生校園槍擊案，槍手身分是叫做瓊斯（Christopher Darnell Jones, Jr.）的校內學生。（圖／翻攝自twitter／@UVAPolice）

記者林彥臣／綜合報導

美國維吉尼亞大學（University of Virginia）在當地時間13日深夜發生校園槍擊案，造成3人死亡、2人受傷，槍手身分已被確認是該校的學生，目前仍然在逃，警方已經出動直升機實施陸空緝捕行動。

根據CNN報導，槍手身分確認是名叫瓊斯（Christopher Darnell Jones, Jr.）的學生，在2018年被列為大學體育網站上的一名足球員，當時還是一名大一新生，沒有參加任何比賽。

警方指出，目擊者描述瓊斯犯案時，穿著一件酒紅色夾克、藍色牛仔褲和紅色鞋子，可能正在駕駛一輛黑色SUV。

校方尚未確認死者身分，也沒有說明死者是否為校內學生，14日的課程也已經取消。

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