選舉倒數！新北議員候選人籲「人民覺醒」：把劣質民代掃出議會

▲新北無黨籍議員候選人廖裕德呼籲，把劣質民代掃出議會。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

九合一選舉進入倒數計時，新北市板橋區無黨籍市議員候選人廖裕德今（23日）表示，這次議員選舉面臨空前的歷史性改變，公民一定要覺醒，讓有理念、有品質的候選人進入議會，為所有市民鄉親服務。他公開呼籲所有選民，一定要用手中神聖的選票，選出優質的候選人，淘汰劣質的候選人，板橋才會更進步。

廖裕德表示，有許多青年支持者向他反映，在熱門網站PTT、mobile01、DCard等討論區，經常有網友議論某些議員利用權勢，謀取個人私利，抱怨不已，但留言中對他們的胡作非為的行徑相當氣憤，卻充滿無力感！

廖裕德強調，「有什麼樣的人民，就有什麼樣的國家；有什麼樣的市民，就會造就什麼樣的板橋！」，板橋要進步，就必須要改變，市民鄉親們絕不能有因循苟且的心態，不能犧牲年輕人和小孩子的幸福未來，一定要用選票，將優質的市議員候選人送進市議會，為大家服務。同時，把劣質的候選人全部掃出市議會。

至於要判斷誰是優質的候選人，廖裕德建議，市民鄉親們可以仔細比較所有候選人的理念和政見，看看候選人究竟是為理念和政見而戰？還是為私人利益而戰？廖裕德一向為理念、政見與市民的利益而戰，負責任地提出推動打造新北雙語國際城、板橋雙語示範區，以及體育處升格體育局等多項具體理念和政見，是最值得鄉親優先送進市議會的優質候選人。

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