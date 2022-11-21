嫌騎士找車位太慢…三重8+9逼車持球棍威脅！囂張行徑全都錄

記者戴上容／新北報導

新北市一名28歲楊男機車騎士，20日上午10時許載著友人行經三重區三和路停找車位，一輛轎車駕駛對於騎士放慢車速行為感到氣憤，擋住騎士去路並拿棍棒上前理論，誇張行為全被路人錄下並報警，警方到場處理後，對駕駛開罰最高2萬4000元罰鍰外，也將他依違反刑法強制、恐嚇罪嫌函送。

▲白色BMW車對於前方機車，因為找車位車速放慢不爽，惡意攔車並拿出棍棒威脅。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，25歲施男昨上午10時駕駛白色BMW行駛於三重區三和路三段，見前方楊男騎士正在找車位，車速很慢，覺得很不爽，惡意擋住騎士去路，並且拿出白色棍棒上前理論。

施男瘋癲的舉動，讓後方所有車輛大回堵，也嚇壞一旁路人，一旁好心路人趕緊錄影並報警尋求協助，警方到場時，雙方均表示不需警方處理，當下現場亦未發現任何違禁物品，抄登雙方資料後讓兩人離去。

▲警方步行至事發地點。（圖／記者戴上容翻攝）

影片在網路上引起熱議，因此三重警分局將依據民眾提供的行車糾紛影片及路口影像，通知雙方當事人到案說明，施男交通違規部分，依道路交通管理處罰第43條處以6000至2萬4000元罰鍰，另手持棍子與騎士口角部分，將依違反刑法強制、恐嚇罪嫌函送。