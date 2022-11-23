路線曝光！明與柯文哲車掃　黃珊珊諷蔣萬安：動員很多人當然好看

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數3天，民進黨台北市長候選人陳時中、國民黨台北市長候選人蔣萬安早已啟動車掃行程，而無黨籍台北市長候選人黃珊珊遲至24日，才要和台北市長柯文哲一同進行。面對蔣萬安23日車掃受到大批里民支持，黃珊珊酸說，「動員很多人來，然後很熱鬧，當然很好看。」

▲黃珊珊走訪松江市場。（圖／記者周宸亘攝，下同）

根據民眾黨規劃，柯文哲、黃珊珊與8名台北市議員候選人將於24、25日啟動車掃，首站就位於黃珊珊的「本命區」內湖南港，預計早上9時從北流出發，當天將會一天拚完4個選區，包括內湖南港、大安文山、松山信義、中正萬華；而第二天則是走士林北投、中正萬華。

黃珊珊23日上午走訪松江市場，會後接受媒體訪問。針對蔣萬安22日車掃時受到大批里民歡迎，明日與柯文哲一同車掃是否有信心？黃珊珊表示，車掃就是要跟民眾互動，且車掃要開心選舉、快樂投票，「你動員很多人來，然後很熱鬧，當然很好看，但還是給大部分非動員的人來比較重要。」

黃珊珊提及，他們當然也會有很多支持者，並且到各個地點加油，但車掃目的不是在同溫層，而是希望接觸到更多民眾，「重點不是比人氣，而是花多少時間讓更多民眾知道我們的信念。」

另外，關於陳時中週末遊行看起來很成功，是否擔心激發國民黨支持者危機意識？黃珊珊認為，她看起來就像是花車大遊行，如果大勢底定的話，就不需要花這麼多錢，「花這麼多錢，顯然是選情告急吧！」