陳時中5大當選承諾一次看　任用年輕世代組跨黨派市府團隊

▲陳時中簽署5大當選承諾。（圖／陳時中競總提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中23日召開「陳時中對台北市民的五大承諾」記者會，提出未來當選市長後，對於市政上對市民的五大承諾，包括：第一，用人唯才、組成跨黨派的市府團隊；第二，落實性別平權，任用年輕首長，組成跨世代團隊；第三，重視府會關係，以溝通化解歧異，以合作取代對抗；第四，重建台北市府公務員工作尊嚴，不為政治服務；第五，強化區域聯合治理，擴大與中央政府合作。

陳時中競總總幹事吳思瑤、政策小組總召集人管碧玲、發言人莊瑞雄、林楚茵、莊均緯、羅浚晅、林聿禪、陳品潔也共同出席。

吳思瑤表示，這場選舉當中，陳時中在政策面絕對是最負責的候選人，已經提出超過200項的市政願景，未來也會將市政願景化為具體的市政行動。

陳時中表示，剩下最後3天，他相信一定會勝利，大家要一起邁向勝利的路，而未來上任之後，整體在處理相關政務基本的態度、承諾，他也要跟大家講清楚。這五大承諾，是他在態度上、精神上，未來將怎麼樣率領團隊，把事情做好、台北更好、台灣共好。

五大承諾，首先，用人唯才，不分黨派。只要對未來市政有幫助、能夠一起工作的，都不會因為黨派關係被排除在外，以才能、未來市政為第一優先。

第二，落實性別平權，用人年輕化。台北是國家首都，要與世界一流城市比較，都需要很多相關年輕力量、人才。未來，他會落實性別平權，也會讓年輕世代進市政府，組成跨世代團隊。

第三，重視府會之間的態度，尋求大家的合作，把對立降到最低。陳時中提到，包括他與團隊都要明白，這是一個為市民服務的團隊，府會關係好，將來施政效率才會高，如果不斷對抗，恐怕市政效率就會降下來，未來要盡量用協商取代對抗。

第四，強化區域聯合治理。未來要與大首都圈北北基桃的首長合作，相關願景規劃委員會，強力運作，利用行動辦公室來落實大家共同願景，一步一步來做。另外，也要與中央合作，走向區域共好、台灣共好。

第五，市政府8萬名優秀公務員，在這段時間整體看來，政務官流動的頻繁、整體士氣相對低落，整體戰力發揮不甚理想，未來我當市長一定要重建整體八萬大軍工作的尊嚴，人有尊嚴工作力量就會大，知人善任，把適當的人放在適當的位置，做適當的事、做適當的鼓勵，讓大家整體士氣提升、發揮戰力，替市民做最好的服務。