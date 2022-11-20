動保處介入了！法鬥遭踹+吊頸狠摔　三重女飼主「虐狗原因」曝

▲法鬥遭女子施虐，警方循線找到女飼主，動保處將依法開罰 。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區一位35歲郭姓女子，昨（19日）下午牽法鬥犬出門散步，行經仁義重劃區時，突因不明原因伸腳踢狗數次，並且施以吊頸、最後把狗丟進草叢中，受虐行徑全被民眾拍下。三重分局員警昨與動保處前往查訪，郭女辯稱，是因為狗身上有大便，才會把狗丟草叢來去除大便；動保處表示，已將犬隻帶回處內安置，若確認有違「動保法」相關規定，將依法送辦。

據了解，郭女19日中午牽著法鬥犬外出，行經仁義路時，法鬥趴在地上不肯走，郭女惱怒當街伸腳踹法鬥頭、身數下，還一度拉高牽繩「吊頸」，法鬥當場不停哀叫，最後郭女又拎起牠往路旁草叢丟去。

郭女虐狗行徑被民眾用手機拍下並上傳社群「記者爆料網」，網友紛紛留言「這是虐待吧」、「好過分」、「已經被踹了一陣子」等語；昨日下午2時許，有民眾到派出所報案她向警方指控，有看到1名飼主對其犬隻有管理不當粗暴動作，且有錄影存證。

三重警方獲報後會同動保處人員前往附近社區大樓查訪，確認疑似施虐飼主為郭女，經詢問郭女稱，因飼養犬隻與其他犬玩耍導致身上有狗糞便，才利用草叢來去除。

動保處表示，第一時間本處已將犬隻帶回處內安置檢查，目前犬隻安全無虞。周一將責請飼主郭女至動保處，再行檢查犬隻之身體狀況，若確認有違「動保法」相關規定，將依法送辦。