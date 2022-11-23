　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化出現買票新招！現金贊助文宣品綁樁　父子遭聲押6人交保

記者唐詠絮／彰化報導

距離選舉投票日僅剩2天，彰化地檢查獲新型態賄選！施姓縣議員候選人與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品名義，賄選綁樁行賄金額7500元到55,000元不等，彰化地檢署依違反選罷法將施妻與林姓樁腳與等6人分別以20萬到1萬不等交保候傳，施男父子有勾串、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

▲彰化地檢查獲樁腳為某位平地原住民買票。（示意圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢查獲新型態賄選。（示意圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢署表示，本署檢察官蔡勝浩、姚玎霖於11月21日、22 日，指揮彰化縣警察局刑警大隊偵四隊、刑事警察局偵查第六大隊第三隊、彰化縣調查站組成專案小組，偵辦彰化縣某縣議員候選人及樁腳涉嫌賄選案件。

檢方指出，施姓縣議員候選人及施父，係佯裝以贊助同選區內村里長、代表候選人競選文宣品的名義，實為交付自行訂製的文宣筆、口罩等競選文宣品，同時約定投票支持，等同以每人7500元至5萬5000元不等之費用行賄選之實。

▲檢察官莊珂惠被投訴的偵辦案件，因為報導與事實有出入，彰化地檢22澄清。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化地檢查獲查獲新型態賄選。（圖／記者唐詠絮攝）

檢警經搜索後，查扣帳冊等相關物品，並通知涉嫌人及相關選民等人到案說明。經檢察官訊問後，認施姓縣議員候選人及施父均涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，而有聲請羈押之必要及理由，向法院聲請羈押禁見；其餘涉案6人則分別以20萬元、5萬元、3萬元、1萬元不等之金額交保候傳。

檢察長洪家原特別指出，為維護選舉公平，本轄檢警調人員將全力投入查賄，務求徹底遏止賄選行為，追求乾淨選風，以奠定民主政治之基石。呼籲民眾，凡有任何賄選情資，請撥打0800-024-099轉4檢舉賄選專線電話，或掃描本署「查賄反賄一碼通」QR Code，踴躍檢舉領獎金，共同維護選舉公平。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
綠營候選人宣傳車撞死女騎士　他緊急奔醫院關切
12／1領免費快篩　2類人「可拿5劑」
快訊／汪小菲被張蘭罵「你個慫蛋」！　停戰文秒刪了　
快訊／本土+17841、增31死　40多歲男家中猝死
汪小菲預告直播時間曝！喊燒床墊　「2天帶貨1549萬台幣」賺
快訊／台64重機男慘死　司機「未開燈」最新下場曝
快訊／候選人宣傳車撞死人！　女騎士身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地

彰化驚見「恐怖血河」嚇壞人　議員揪元凶...環保局開罰金額曝

老公坐牢…妻溫情喊話「等你回來」　3年後見「7字通知」傻了

爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　「真心悔悟」求減刑被打臉原因曝

快訊／台64重機男追撞計程車慘死　司機「未開燈」最新下場曝

快訊／台南市議員候選人宣傳車撞機車　女騎士送醫搶救不治亡

桶屍案蛇蠍女收押理由曝　攪拌器、水桶等犯罪工具...全是她買的

蘆洲托嬰中心爆虐待「餵食約束2hrs」　11家長怒檢舉！2師停職

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地

彰化驚見「恐怖血河」嚇壞人　議員揪元凶...環保局開罰金額曝

老公坐牢…妻溫情喊話「等你回來」　3年後見「7字通知」傻了

爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　「真心悔悟」求減刑被打臉原因曝

快訊／台64重機男追撞計程車慘死　司機「未開燈」最新下場曝

快訊／台南市議員候選人宣傳車撞機車　女騎士送醫搶救不治亡

桶屍案蛇蠍女收押理由曝　攪拌器、水桶等犯罪工具...全是她買的

蘆洲托嬰中心爆虐待「餵食約束2hrs」　11家長怒檢舉！2師停職

又有音檔！　高虹安辦公室女主管「施壓助理」：鴻海300位法務支援

趁老公上班不在家！公公拿備用鑰匙突襲拜訪　她怒：要看我裸體？

為投票快篩陽不通報？王必勝：目前沒這狀況「估本周11萬例確診」

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

花2萬買掃地機器人「狗屎抹滿屋」…她氣炸退貨　眾人一面倒不挺

女管理員追50元停車費…惡男猛催油門拖行　還拿打火機燒手

范雲曬18歲清秀美照挺修憲　「18歲公民想的比我們以為的多很多」

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

林佳龍批新北市「四大皆空」　侯友宜：教育、藝術文化已完全不一樣

快訊／蔡英文喊話催票：最後總統任期「讓我更有力量」

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

社會熱門新聞

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

母剛過世！她秒領光26萬存款　家人怒告

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

即／北市候選人遭攻擊「頭部縫4針」　25歲男曝動手原因

轎車關鍵1物！抓包夫出軌　小三：你過短

女同事誘人夫：會議室等你　狂啪20次慘了

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

即／台中桶屍大進展！「金錢豹紅牌」女友遭收押禁見

更多熱門

相關新聞

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

台南市今(23日)傳出議員候選人陳皇宇宣傳車車禍事故，一名女子在關廟區遭到宣傳車撞上，救護人員獲報到場後，立即將女子送往醫院急救，傷重不治身亡。

陪蔡適應雨中拜票　林靜儀：下周不要回立院了

陪蔡適應雨中拜票　林靜儀：下周不要回立院了

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

陳時中5大當選承諾　任用年輕世代組跨黨派團隊

陳時中5大當選承諾　任用年輕世代組跨黨派團隊

明與柯文哲車掃　黃珊珊諷蔣萬安動員

明與柯文哲車掃　黃珊珊諷蔣萬安動員

關鍵字：

2022九合一大選2022彰化縣議員樁腳彰化地檢文宣費用影音綁樁

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面