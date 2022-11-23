彰化出現買票新招！現金贊助文宣品綁樁　父子遭聲押6人交保

記者唐詠絮／彰化報導

距離選舉投票日僅剩2天，彰化地檢查獲新型態賄選！施姓縣議員候選人與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品名義，賄選綁樁行賄金額7500元到55,000元不等，彰化地檢署依違反選罷法將施妻與林姓樁腳與等6人分別以20萬到1萬不等交保候傳，施男父子有勾串、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

▲彰化地檢查獲新型態賄選。（示意圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢署表示，本署檢察官蔡勝浩、姚玎霖於11月21日、22 日，指揮彰化縣警察局刑警大隊偵四隊、刑事警察局偵查第六大隊第三隊、彰化縣調查站組成專案小組，偵辦彰化縣某縣議員候選人及樁腳涉嫌賄選案件。

檢方指出，施姓縣議員候選人及施父，係佯裝以贊助同選區內村里長、代表候選人競選文宣品的名義，實為交付自行訂製的文宣筆、口罩等競選文宣品，同時約定投票支持，等同以每人7500元至5萬5000元不等之費用行賄選之實。

▲彰化地檢查獲查獲新型態賄選。（圖／記者唐詠絮攝）

檢警經搜索後，查扣帳冊等相關物品，並通知涉嫌人及相關選民等人到案說明。經檢察官訊問後，認施姓縣議員候選人及施父均涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，而有聲請羈押之必要及理由，向法院聲請羈押禁見；其餘涉案6人則分別以20萬元、5萬元、3萬元、1萬元不等之金額交保候傳。

檢察長洪家原特別指出，為維護選舉公平，本轄檢警調人員將全力投入查賄，務求徹底遏止賄選行為，追求乾淨選風，以奠定民主政治之基石。呼籲民眾，凡有任何賄選情資，請撥打0800-024-099轉4檢舉賄選專線電話，或掃描本署「查賄反賄一碼通」QR Code，踴躍檢舉領獎金，共同維護選舉公平。