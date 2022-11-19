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超商買早餐遇鹹豬手摸屁股！　「不是第一次」妙齡女怒報警揪狼

▲▼ 王姓男子涉嫌對女子襲臀，林口警分局依法函送法辦。（資料照／記者戴上容攝）

▲王男對女子襲臀，林口警分局依法函送法辦。（資料照／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口一名49歲王姓男子這周四（17日）上午，在連鎖便利商店選購早餐時，不斷盯著隔壁李姓女子，後來還伸手摸了對方屁股，李姓女子被摸後驚慌失措，後來和友人閒聊時，發現對方是累犯，因此她趕緊向轄區警方報案，警方調查，涉嫌男子雖領有身障手冊，無法說明摸臀原因，但性騷事實明確，警訊後依性騷擾防制法函送王男。

據了解，王姓男子顏面有損傷，領有身心障礙手冊。這周四（17日）上午約10時左右，他來到新北市林口區文化一路連鎖超商店內，見29歲李姓女子正購買早餐，王男先直盯盯瞧著李女，隨後又靠近李女，最後伸手碰李女後背並朝李女臀部摸了一把後離去。

李女被襲臀當下，一時反應不過來，直到她向友人抱怨被性騷擾的整個過程，意外得知友人同事也曾遭到同一男子騷擾，李女憤而向轄區派出所報案，並將被男性騷過程貼文臉書《林口大家庭LinKou-Family》提醒網友，如有被同一人騷擾，應該立即報警。

林口警分局表示，獲報後警方調閱超商店監視器畫面，比對王男涉嫌，循線通知他到案說明，17日晚間7時許，王男在家屬法扶律師陪同下，到警局說明。偵詢時，王男情緒不穩，無法清楚說明原因，警訊後依性騷擾防制法將王男函送法辦。

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