翁達瑞列「十種要淘汰的候選人」　勸新竹人：寧投林耕仁下架高虹安

▲翁達瑞在臉書以「十種必須淘汰的候選人」為題發文，提醒選民慎選候選人。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選倒數3天，各界皆以不同方式鼓勵選民踴躍投票，自稱旅美教授的翁達瑞23日就在臉書以「十種必須淘汰的候選人」為題發文，提醒選民除了踴躍投票，還要小心投票，「因為選錯人的代價很高，不信可問高雄人。」

翁達瑞指出，正確投票並不容易，候選人會偽裝，作秀、造假，讓選民無從判別，為了確保好人出頭、壞人落選，他特別整理出10條規則，供選民指認必須淘汰的候選人。

第一種「本身涉及貪瀆的候選人」，他表示，民選公職接受人民授權，制定與執行公共政策，並有權動用政府預算，清廉是公職人員的基本條件，因為他們有太多貪瀆的機會，而且選民監督不易，曾因貪瀆被調查、起訴、甚至判刑的候選人，不再值得人民信賴，是優先淘汰的對象，「這類候選人包括宜蘭縣長林姿妙與立委高虹安。」

第二種「同黨有貪瀆前例的候選人」，翁達瑞解釋，政黨政治的精神之一就是連坐懲罰。選民不只要淘汰貪瀆的候選人，也要下架貪瀆政黨提名的接任人選。連坐懲罰可促使政黨檢討，避免繼續提名貪瀆的候選人；第三種「採取烏賊戰術的候選人」，因為這類候選人沒有正面的資歷與政見可以推銷；第四種「動輒對人提告的候選人」，他指出，動輒提告的候選人大都被打到痛處，因為無從反駁，只好藉提告製造清白的假象，訴訟曠日費時，等真相大白時，他們已經贏得選舉，選民也莫可奈何。「在這次選舉，對我提告的有高虹安、柯志恩、與劉仕傑。」

第五種「拒絕與對手辯論的候選人」，拒絕與對手辯論的候選人有兩種：理虧辯不過對手，或傲慢瞧不起對手，翁達瑞舉例，這次大選中，「盧秀燕拒絕蔡其昌的辯論邀請達21次」；第六種「連任只喊口號的候選人」，競選連任喊口號的候選人，就是沒有政績的候選人，不值得選民繼續支持；第七種「來自失敗團隊的候選人」，淘汰失敗團隊的接班人有兩個理由：一是他們或許有能力，但浪費了機會，第二是他們沒能力，再給一次機會也沒用，「這次選舉最大咖的失敗團隊接班人，就是柯文哲的副市長黃珊珊。」

第八種「靠長輩餘蔭的候選人」，翁達瑞解釋，家族政治本身不是問題，若下一代有其他專業成就，從政的路線又不同於上一代，這種家族政治應該叫「虎父無犬子」，反之，下一代無其他專業成就，只循著上一代的從政軌跡接班，這樣的候選人必須被淘汰；第九種「照顧派系利益的候選人」，台灣的地方政治有個不良傳統，即派系輪流執政，照顧各自的利益，五都升格之後，派系力量再度左右都會區的選舉結果。

第十種「涉及論文抄襲的候選人」，這應該也是本次選舉最熱的話題，翁達瑞指出，抄襲是政客的死罪，抄襲證據確鑿，且永不消失，連抄襲都敢犯的候選人，密室協商的貪腐會更嚴重。他也提出建議，若選區內有多位入列，那選民應該計算每個候選人入列的次數，並據此選擇優先下架的對象。

翁達瑞最後舉例，新竹市的林耕仁與高虹安，前者只入列抄襲與告人兩項，後者則入列抄襲、告人、烏賊、貪瀆四項。「如果有選民不願意支持沈慧虹，他們應該下架高虹安，把票投給林耕仁。」