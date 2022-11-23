▲羅文嘉指40歲以下選民沒有強烈棄保情節，他們的投票取向與投票意願，將是最後關鍵。（資料照／記者季相儒攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉進入選前倒數階段，新竹市選情也趨於白熱化，國民黨新竹市長候選人林耕仁的後援會總會長余邦彥卻陣前倒戈，相挺民眾黨候選人高虹安，被外界猜測藍營正醞釀「棄林保高」，棄保議題再度浮上檯面。民進黨前秘書長羅文嘉22日在臉書發文指出，40歲以下的選民看待國內政治，已不是傳統的藍綠結構，他們不像上一世代，有那麼強烈的棄保情結，「他們更在乎這個候選人對不對味。」

羅文嘉表示，40歲以下的選民，西元2000年政黨輪替，民進黨首次取得中央執政權時，他們最多才18歲，換言之，他們眼中看到的民進黨已經不再是威權時期，前仆後繼、爭取民主的反對黨，而是也能擁有權力、分配資源的大政黨；他們眼中的國民黨，也不再是過去那個主宰一切、殺人無數的黨政大魔王，取而代之的反而比較像是愚蠢與可笑的成份多。

此外，羅文嘉分析，但是40歲以上的選民，年紀越大，對台灣民主化過程感受越強烈、記憶越深刻、投票行為也越不易改變。支持民主的一方，當然視曾暴力統治的國民黨如邪惡，即使有人對後來的民進黨有批評，但怎麼樣都不會票投國民黨；支持國民黨的一方，歷經民主化挑戰，權力逐漸流失，從家大業大、喊水會凍，到榮景不再、處處吃鱉，這種窩囊與剝奪感，加上現實壓力，漸漸分成兩股力量，一股轉向綠，一股轉向紅，一個是接受本土認同，一個是等待中國關愛。

羅文嘉指出，到了選舉投票，不管是中央型或地方型選舉，只要藍綠政黨升高對立，訴諸情感與認同，各自歸隊比例極高。不管是義憤填膺、熱血投票，或是心有不甘、含淚投票，「怎樣也不能讓對方選上」，往往成為最後影響投票的關鍵驅動力，「但對40歲以下的選民，卻不一定是這樣」，他們擁有不同的世界觀，眼中的藍綠兩黨與上世代的情感重量及價值判斷，也大大不同，「他們不像上一世代，有那麼強烈的棄保情結，他們更在乎這個候選人對不對味」，只是相對年長世代，他們的投票意願，明顯偏低。

羅文嘉最後強調，若從傳統藍綠架構下看這次選舉，有些縣市選情不難預測，但是，若把世代差異因素放進去看，他們的投票取向與投票意願，將是最後關鍵，所以「抱怨沒有用，走進投票所才是關鍵」。