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張育萌喊話「讓台灣法律轉大人」：18歲公民權對國家發展有好處

▲▼投票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲張育萌說，希望可以讓台灣法律體系一起轉大人。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

中選會今天舉行第5場18歲公民權意見發表會，擔任正方代表的青民協理事長張育萌說，過去有些政黨認為年輕人是特定顏色，但那樣的時代早已結束，年輕人不站在特定政黨、只問是非。

中選會晚間舉辦第5場次的憲法修正案公民複決第1案意見發表會，由中選會委員陳月端主持，正方是台灣青年民主協會理事長張育萌，沒有反方代表。

張育萌說，這次修憲案目的是把憲法中選舉、被選舉權從20歲、23歲，都下降到18歲，修憲通過後18歲就能成為成年公民，這是跨黨派、跨世代共同努力成果；2020年選出的立委平均年齡52歲，就職的內閣平均年齡超過62歲，國家的民意機構、決策中心很難同理年輕人的困境。

張育萌表示，在2022年的今天，世界所有民主國家都是18歲就可投票，只剩台灣還停留在20歲，不只美國、英國、瑞士等民主國家，鄰國日本、韓國、馬來西亞都已把投票年齡下修到18歲。

張育萌說，年滿18歲就已脫離兒童身分，但民法行使權利、憲法投票年齡卻要等2年後才能賦予，等於18、19歲年輕人會有2年權利真空；台灣缺乏年齡統一標準，造成許多混亂、荒謬的生活情景，例如18歲可以考駕照，卻不可以買機車；18歲可買樂透，但要買運動彩券卻要等20歲。

張育萌指出，現在所有國民都受良好教育，18歲年輕人也許學業、成就不同，但18歲成年人絕對看得懂選票上的國字。中華民國修憲門檻是世界最高，幾乎遙不可及，現在離修憲只剩最後一步，如果錯過這次，不知道還要再等多久。

張育萌說，過去有些政黨認為年輕人是特定顏色，但那樣的時代早已結束，年輕人不站在特定政黨、只問是非；年輕人高度關注公共事務，對國家發展只有好處、沒有壞處，要讓18歲年輕人「轉大人」，也讓台灣法律體系一起「轉大人」。

張育萌表示，修憲通過只是降低被選舉權到18歲，但主文中已經寫清楚「除本憲法及法律別有規定者外」的例外條款，仍可透過法律將被選舉權年齡訂比較高，不用擔心未來國家從上到下，都是18歲的人在擔任公職。

張育萌說，如果18歲還不能反映自己的意見，生活所遇到的問題，在法律、政策上當然會被長期忽略；18歲公民權不會造成年輕人治國，只會讓成年、離家的孩子有足夠的影響，兼顧不同世代需求下，為青年發聲。

 

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