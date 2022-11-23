議員候選人林婕麗被襲　男衝進人群狂毆「當場爆血」落網畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山、大同議員候選人林婕麗，在23日上午於大直橋頭站路口拜票，但是卻突然遭1名男子徒手攻擊頭部，造成林頭部重創緊急送往馬偕醫院救治縫了4針，目前疑似有腦震盪的問題，仍在台北馬偕醫院接受觀察，兇嫌犯案及遭逮捕的過程，也被監視器拍下。

▲北市大同、中山候選人林婕麗遭人毆打，一旁助選員幫忙拉住動手的謝姓嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，23日上午時分，北市中山、大同區議員候選人林婕麗，在中山區大直橋頭站路口拜票，但是卻突然遭25歲的張姓男子徒手攻擊，造成林頭部受傷，救護車緊急送往醫院，因在派出所門口，警員聞訊也將張帶回。

▲議員候選人林婕麗在中山區大直橋拜票，謝姓嫌犯衝進人群毆打林婕麗。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子供稱，因為前一天和女友吵架，所以跑去喝酒，酒醒後發現皮夾不見，所以要到大直所報案，但是卻在路口發現林婕麗等人在拜票，心情不好就直接上前攻擊，目前全案正朝傷害罪方向偵辦。

▲北市中山、大同議員候選人林婕麗在中山區大直橋拜票被毆，警方將動手嫌（紅圈）帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時林婕麗等人在路口喊口號，並向上班的路人揮手拜票，25歲的謝姓男子準備到派出所報案，認為林等人太吵所以才會上前攻擊人，整個過程也被監視器拍了下來。