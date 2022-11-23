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日本估5年內軍事預算翻倍　專家建議「全國合作」廣泛增稅

▲▼日本防務官員指出，北韓18日上午試射一枚洲際彈道飛彈後，日本和美國在日本海上空舉行聯合軍事演習。（圖／取自防衛省 航空自衛隊）

▲日本近年在美國默許下逐步掙脫枷鎖，朝軍隊正常化邁進。（圖／取自防衛省航空自衛隊）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本政府專家小組今天建議首相岸田文雄廣泛增稅，以因應國防開支提高；該小組也警告，債務增加可能會讓日本暴露在國際金融市場變動的風險中。

路透社報導，專家小組提出這些建議的時間點，就在岸田政府誓言「大幅提高國防支出」，對抗來自鄰近中國日益嚴峻安全威脅，思考如何籌措財源之際。

專家小組報告指出，「由於了解到全國必須在這方面通力合作，因此必須透過一系列分散負擔的稅收措施。」

專家小組指出，英鎊匯價之所以大貶是由於金融市場出現疑慮，因此敦促日本政府控制其他支出，以確保公共財政的穩定。

岸田將在年底前宣布修訂後的國家安全保障戰略和中期防衛力整備計畫，他也自民黨將就該小組的建議進行討論。執政的自民黨表示，希望在未來5年提高軍事支出一倍，以達到國內生產毛額（GDP）2%左右。

日本政府希望增加防衛預算，以採購新武器彈藥，包括可打擊距離日本1000多公里目標的遠程飛彈。這些飛彈有助嚇阻中國解放軍攻擊日本或台灣，也可用來打擊飛彈陣地，抵禦來自北韓的攻擊。

由前外務省事務次官佐佐江賢一郎率領的專家小組一致認為，日本需要強化自衛隊，以威懾中國。

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