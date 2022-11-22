南韓擬制定「梨泰院事件特別法」　158條人命有望統一國賠

▲首爾梨泰院踩踏事件令各界震驚不捨，群眾高舉燭光與標語，要求總統尹錫悅下台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓10月底發生梨泰院踩踏推擠，嚴重事故帶走158條人命。政府成立的調查本部公布中期調查結果後，有關過失認定與賠償或補償預計將加快討論進度。尹錫悅總統辦公室更向韓媒表示，一旦確定責任歸屬，有可能會制定「梨泰院事件特別法」，作為統一提供國賠的法源依據。

南韓總統辦公室核心人員22日在電話中向《韓聯社》表示，「一旦（梨泰院）事故的責任歸屬出爐，將依照現行法律採取措施，針對法規不夠完善的部分，則將以制定特別法等必要法令為執行方針。」另一名總統辦公室人員則說，目前內部正展開制定「梨泰院事件特別法」的相關討論。

▲南韓總統尹錫悅11月7日在安全會議上指出，必須針對警察體制實施大刀闊斧的改革。（圖／達志影像／newscom）

《韓聯社》報導指出，南韓政府之所以考慮制定特別法，可能是因為這樣一來，罹難者家屬和傷者以國家為對象提出損害賠償請求時勝訴機率較大。假如特別法生效，家屬便無需提出個別訴訟，可直接透過審議委員會等方式統一進行國賠。

報導認為，總統辦公室的發言有可能被聯想成「提前承認國家賠償責任」或是「對獨立調查下指導棋」等，因此也採取了更加謹慎的態度。總統室相關人員強調，「目前仍在以最快、最準確嚴正的方式查明真相，如果認定了有明確過失，也將迅速展開國賠的相關討論。」

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