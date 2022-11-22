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日本海灘無名屍竟是台灣人　「頭顱上肢消失」靠1根釘子讓祂回家

▲解剖示意圖。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲日本警察廳追出海灘無名屍是台灣人，讓失蹤已久的章男得以返國安葬。（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

日本長崎縣警方去年11月在海灘發現一具無名屍，但遺體僅剩部分骨骸，因此根據右大腿骨上的醫療骨釘，透過醫療器材編碼逐一篩查有使用的國家，並函請我國刑事局比對，這才追出無名屍身分是失蹤已久的澎湖縣章姓漁民，也讓家屬寬慰，得以迎接失散一年的親人回家。

去年11月20日，日本長崎縣五島市海灘上發現一具無名屍，但屍骸僅剩脊椎骨、髖骨、左右股骨等，其餘包括頭顱、上肢骨、脛骨及腓骨均已不知所蹤。日本警察廳第一時間輸入無名屍DNA，比對日本國內資料庫，發現並無相符者。

不過，日本警方檢視遺骸右大腿骨，又發現有1支醫用的髓內骨釘、4個螺釘，確認廠牌是Johnson & Johnson Co., Ltd，因此立即根據醫療器材編碼，追出此醫材僅銷往台灣、中國、印度及南韓，並函請南韓比對DNA資料，但無斬獲。

今年8月12日，日本警察廳函請我國刑事局進行DNA比對，未發現相符者，因此刑事局又轉請我國法務部法醫研究所比對尋親家屬資料庫，赫然發現無名屍與章姓一家血緣關係機率高達99.999％。

法醫研究所馬不停蹄，再比對家屬提供的失蹤人身體特徵資料，果真發現失蹤者右大腿有置入骨折固定醫材，真相大白，無名屍身分就是去年7月27日失蹤的章男。

原來，章男是澎湖縣西嶼鄉小門村漁民，去年7月27日凌晨獨自一人駕船出海捕捉小管，隨後音訊全無，直到當天中午有其他漁船經過空殼嶼附近，發現章男的船上空無一人，才緊急向海巡報案。

不過，海巡出動警艇、空偵機進行海空搜索，仍未發現章男身影。隨後幾個月，家屬試圖指認澎湖當地發現的無名屍，由澎湖檢警進行口腔採樣，並進行DNA比對，但均無所獲，因此DNA由法醫研究所建檔，持續比對。

法醫研究所指出，當時章男落海時間正值夏季，可能是台灣海峽附近黑潮海流由南向北，才將遺體帶至日本，最終擱淺在日本長崎縣五島市海灘。如今比對成功，主要有賴於日方細心縝密、鍥而不捨地函請有關國家進行比對，以及我國刑事局、外交部積極聯繫日方與家屬。

本月14日，刑事局、外交部人員偕同章男家屬赴日認領遺體，在16日順利返台，總算讓漂泊在外的章男得以落葉歸根、返國安葬。

法醫研究所呼籲，台灣人傳統觀念「活要見人，死要見屍」，尋獲失蹤人是家屬最卑微的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願，若家中有親人失蹤未歸，且向住處所轄分局通報列為失蹤人口後，經一段時間仍未尋獲，則可向各縣市警察局或本所申請採樣檢體，希望在各單位努力合作下，能為無名屍點亮一條回家的路。

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